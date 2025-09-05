2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Menemen Futbol Kulübü, yeni sezonun ikinci haftasında Arnavutköy Belediyespor’a evinde 3-0 yenilerek derslerini aldı. Teknik Direktör Bilal Kısa, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, takımın oyunsal anlamda iyi mücadele ettiğini, ancak basit hatalar nedeniyle gol yediklerini ifade etti. Kısa, “Arnavutköy maçında kalemizde erken gol gördük.

Buna rağmen oyuncularımız sahada iyi bir mücadele sergiledi. Basit hatalardan dolayı goller yedik. Bu karşılaşmadan önemli dersler çıkardık ve eksikler üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Genç ve dinamik kadro ile istenilen oyunu sahaya yansıtmak hedefleniyor

Menemen FK, genç ve yeni bir kadroya sahip olmanın avantajını kullanarak sahada istedikleri oyunu ortaya koymayı amaçlıyor. Teknik direktör Kısa, takımın kısa süre içinde performansını artırmak için yoğun bir çalışma temposu benimsediğini söyledi.

Transfer çalışmaları sürüyor

Kısa, transfer döneminde de yönetimle koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Hücum hattına özellikle 8, 10 numara ve kanat oyuncusu takviyesi yapmak istediklerini aktaran Kısa, takımın eksiklerini gidermeyi planladıklarını dile getirdi.

Menemen FK, 3. hafta maçında Pazar günü Adanaspor’un konuğu olacak.