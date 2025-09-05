Son Mühür/ Begüm Mol - Çiğli Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yönetmeliği doğrultusunda ilçe genelinde izinsiz tabela, ilan ve reklam araçlarını kaldırmak için başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Ekipler, meydanlar, kaldırımlar, otoparklar ve yeşil alanlarda tek tek denetim yapıyor.

Kamuya ait alanlar temizleniyor

Zabıta ve fen işleri ekipleri, kamusal alanlara izinsiz yerleştirilen, kent estetiğini bozan ve güvenlik riski oluşturan tabelalar, afişler ve panoları kaldırıyor. Özellikle yoğun yaya ve araç trafiğinin olduğu bölgelerde yapılan çalışmalar, vatandaşlardan destek görüyor.

Yönetmeliğin 7. maddesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Kamuya Ait Açık Alanlarda İlan, Reklam ve Tanıtım Uygulamalarına” ilişkin yönetmeliğinin 7. maddesi, “Her türlü trafik ve yaya güvenliği gözetilerek, ilgili belediyesince yer seçimi yapılmış ve izin verilmiş olanlar dışında kamusal açık alanlara hiçbir ilan, reklam ve tanıtım aracı konulamaz” hükmünü içeriyor.

“Kentimizin düzenine hep birlikte sahip çıkacağız”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, kamuya ait alanların izinsiz işgaline, görsel kirliliğe ve güvenlik risklerine izin vermeyeceklerini vurguladı. Yıldız, “Kent estetiğini korumak ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak önceliğimiz. İzinsiz tabela koymaya devam edenler hakkında cezai işlem uygulanacak” dedi.

Denetimler aralıksız sürecek

Başkan Yıldız, kurallara uygun hareket eden esnafa teşekkür ederek, “İzinsiz uygulamalara karşı yasal işlemleri kararlılıkla sürdüreceğiz. Çiğli’yi hep birlikte daha düzenli ve yaşanabilir bir kent haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.