2. Lig Kırmızı Grup’ta son dönemde istediği sonuçları alamayan Menemen Futbol Kulübü, yarın sahasında Fethiyespor’u konuk edecek. Son 4 maçını kazanamayan ve hafta içinde Muşspor karşısında Türkiye Kupası’na veda eden Menemen FK, Menemen İlçe Stadı’nda saat 15.00’te başlayacak mücadelede çıkış arayacak. Maçın hakemi Emrullah Bayram olacak.

Menemen FK, yeniden kazanmak istiyor

16 puanla ligde 8’inci sırada yer alan Menemen FK’da teknik direktör Bilal Kısa, zor geçen süreci geride bırakmak istediklerini ifade etti. Kısa, “Fethiyespor karşısında galip gelerek yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyoruz” dedi.

Fethiyespor deplasmanda sürpriz peşinde

Geçen hafta berabere kalan ve 12 puanla 11’inci sırada bulunan Fethiyespor ise zorlu bir deplasmana çıkacak. Tecrübeli teknik direktör Selahaddin Dinçel, takımına güveninin tam olduğunu belirterek, oyuncularının sahada ellerinden geleni yapacağını söyledi.