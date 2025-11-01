Son Mühür- Ege İşçi Birliği, 1 Kasım 2025 itibarıyla yürürlüğe giren İZBAN zamlarına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, ulaşım ücretlerindeki artışın yalnızca bir fiyat düzenlemesi değil, emekçilerin yaşamına vurulan yeni bir darbe olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Ulaşım ücretleri her zam yükselirken, maaşlar yerinde sayıyor. Her gün işe gitmek için trene binen işçiler, öğrenciler, emekliler artık kent içinde bile hareket edemez hale geliyor. Kamu hizmeti olması gereken ulaşım, piyasalaştırılıp kâr mantığına teslim ediliyor” denildi.

Ege İşçi Birliği, yeni ücret tarifesini de eleştirdi. Buna göre tam bilet 30 TL, öğretmen bileti 20 TL, 60 yaş bileti 25 TL, öğrenci bileti ise 15 TL oldu. Ayrıca 20 kilometre sonrası uygulanan ek ödeme tarifesine de zam yapıldığı bildirildi.

Yeni düzenlemeyle Aliağa–Selçuk arası tam bilet 246 TL’ye, Menemen–Halkapınar arası 46.58 TL’ye, Aliağa–Alsancak arası ise 98.93 TL’ye yükseldi.

Ege İşçi Birliği, ulaşımın temel bir hak olduğunu belirterek, “Zamlar geri çekilsin, insan onuruna yakışır bir toplu taşıma haktır!” çağrısında bulundu.