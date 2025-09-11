Son Mühür/ Begüm Mol - Bornova Belediyesi’nin kadınlara yönelik “Kent Bostanları” projesi genişledi. Pınarbaşı ve Altındağ’dan sonra Mevlana, Işıkkent, Rafetpaşa ve EVKA-4’te kurulan bostanlarla sayı 6’ya, üretime katılan kadın sayısı 481’e çıktı.

Fideler toprakla buluştu

EVKA-4 Kent Bostanı’nda düzenlenen toplu açılış töreninde fideler toprakla buluşturuldu. Açılışa CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Rahşan Halat Nazlıoğlu, CHP Bornova İlçe Kadın Kolları Başkanı Meltem Dalkılıç Kavas, ADD Bornova Şubesi Başkanı Mübeccel Timaç, muhtarlar, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, açılış kurdelesini kadınlarla birlikte kesti.

“Cumhuriyet bir kadın devrimidir”

Başkan Ömer Eşki, kullanılmayan parkları ve güvenlik sorunlarının yaşandığı alanları kadınların üretim merkezine dönüştürdüklerini söyledi. Bornova’da 500’e yakın kadına Kent Bostanlarında yer sağladıklarını, bu alanların hem güvenilir gıda üretim noktası hem de sosyal yaşam merkezi olacağını belirtti. “Cumhuriyet, başlı başına bir kadın devrimidir. Atatürk’e layık işler yapmak en büyük hedefimiz” dedi.

“Kadın eliyle geleceğe umut”

CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Rahşan Halat Nazlıoğlu, toprağın kadın gibi doğurduğunu, beslediğini ve yaşattığını ifade etti. Kent Bostanları projesinin sağlıklı gıda, ekolojik bilinç ve iklim değişikliğiyle mücadele açısından değerli olduğunu söyledi. CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, birlikte üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

9 mahallede 25.900 metrekarelik üretim alanı

Bornova Belediyesi, projeye katılan kadınlara 25 metrekarelik alanları ücretsiz tahsis etti. Fideler belediye tarafından sağlandı. Kadınlar, domates, biber, patlıcan, bamya gibi yazlık sebzelerin yanı sıra soğan ve ıspanak gibi kışlık ürünler de yetiştirdi.

Pınarbaşı Kent Bostanı: 2.500 m² – 42 kadın

Altındağ Kent Bostanı: 4.000 m² – 58 kadın

Mevlana Kent Bostanı: 2.400 m² – 75 kadın

Işıkkent Kent Bostanı: 4.000 m² – 52 kadın

Rafetpaşa Kent Bostanı: 1.000 m² – 20 kadın

EVKA-4 Kent Bostanı: 12.000 m² – 234 kadın

Toplam 25.900 metrekarelik üretim alanında 481 kadın yer aldı.