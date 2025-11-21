Son Mühür/ Beste Temel- Menemen Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Dilaver Kişili, Çiğli Belediye Başkanı CHP'li Onur Emrah Yıldız'ın elektrik altyapısı ve ışıklandırma üzerinden yaptığı eleştirilere ve Gediz Elektrik'i hedef almasına güçlü bir yanıt verdi. Kişili, Yıldız'ın Menemen Belediyesi'ni suçlamasını gündem değiştirme gayreti olarak nitelendirerek, "Menemen’de tüm elektrik altyapısı ve ışık görüntüleri belediye tarafından yapılmıştır" açıklamasını yaptı.

AK Partili Grup Başkanvekili, Menemen'deki aydınlatma ve altyapı çalışmalarının bizzat belediye bütçesiyle gerçekleştirildiğinin altını çizdi. Yıldız'a, ikametinin bulunduğu Menemen'deki başarılı belediyecilik uygulamalarını örnek alması tavsiyesinde bulundu.

"Harmandalı sorunları üzerinden gündem değiştirme çabası" iddiası

Dilaver Kişili, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın, Çiğli'deki belediyecilik sorunlarını örtbas etme amacı taşıdığını iddia etti. Özellikle Harmandalı bölgesindeki çöp sorununa dikkat çekerek, Yıldız’ın kendi partilisi olan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile yaşadığı kamuoyuna yansıyan sorunlara gönderme yaptı.

Kişili, "Çiğli Belediye Başkanı’nın Harmandalı çöp sorunu üzerinden kendi partilisi Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile yaşadığı anlaşmazlıklar kamuoyunca bilinmektedir. Aralarındaki iletişim yöntemi bizi ilgilendirmese de, bu durumun İzmirli vatandaşlarımızı olumsuz etkilediği ortadadır. Sayın Başkana tavsiyem, gündem değiştirme çabasından vazgeçerek Menemen dışında yeni malzeme arayışına girmesidir" ifadelerini kullandı.

"Yerel yönetim vizyon meselesidir, siyasi tercih değil"

Gediz Elektrik'in özel bir şirket (Aydem Enerji bünyesinde 2013'ten beri faaliyet gösteren) olduğunu hatırlatan Kişili, bu yapının çalışmalarını siyasi parti ayrımı gözetmeksizin sürdürdüğünü vurguladı. Menemen'deki görsel altyapı ve ışıklandırma hizmetlerine dair ise şunları kaydetti:

"Menemen’de ana sistem dışındaki örnek gösterilen ışıklandırma, altyapı ve renklendirme projeleri, bizzat Menemen Belediyesi tarafından kendi bütçesinden ayrılan kaynaklarla hizmete sunulmuştur. Şehir merkezindeki estetik direkler, sokak lambaları ve tüm görsel motifler yerel yönetimin kararlılığıyla hayata geçirilmiştir. Bu yapılan hizmetler, bir siyasi tercih değil, doğrudan yerel yönetimin vizyon meselesidir."

Kişili, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın belediyecilik vizyonunun, Çiğli başta olmak üzere birçok CHP'li belediyeye ders verecek nitelikte olduğunu belirterek, "En temel yerel sorunları çözmek yerine şehri kaosa sürükleyen bu anlayışın, halk nezdinde karşılık bulması mümkün değildir" diyerek sözlerini noktaladı.

Ne olmuştu?

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, ilçedeki ciddi aydınlatma sorununu gündeme taşımak amacıyla sosyal medya hesabından bir video yayınlamıştı. Video içeriğinde, Çiğli ve komşusu Menemen arasındaki belirgin kontrastı göstererek bir ayağının Menemen'in aydınlık, diğer ayağının ise "dipsiz bir kuyu" gibi karanlık olan Çiğli tarafında kaldığını göstermişti. Bu durumu "Hak mı reva mı?" sorusuyla sorgulayan Başkan Yıldız, karanlık nedeniyle vatandaşların yaşadığı güvenlik sorunlarına ve hayati tehlikelere dikkat çekerek Gediz Elektrik yetkililerine isyan etmişti.