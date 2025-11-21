İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca’da bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde depolandığı bilgisine ulaştı.

Uyuşturucuların, ilçedeki sokak satıcıları üzerinden piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı yönündeki ihbar, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Operasyon için adres tespit edildi

Yapılan takip sonucu uyuşturucu maddelerin bulunduğu adres netleştirildi. Belirlenen eve düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 316 bin 760 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sırasında evde bulunan B.P. ve K.K. isimli iki şüpheli gözaltına 0.

Emniyetteki işlemler tamamlandı

Şüpheliler, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından elde edilen deliller doğrultusunda uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.

İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Adliyeye sevk edilen B.P. ve K.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.