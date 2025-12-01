Son Mühür/ Osman Günden - Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın nisan ayında belediye meclisinde verdiği “her ay bir açılış” sözü doğrultusunda başlatılan hizmet seferberliği devam etti. Mayısta Türkelli Kapalı Pazar Yeri ile başlayan açılışlar; Ulukent Semt Polikliniği, Aynısefa Kent-2 Kafe, Haykıran Ahmet Kahraman Camii, Aynısefa Şehir Parkı Kafe ve Mermerli Mahallesi’ndeki Deneyim Merkezi ile sürdü. Kasım ayının açılışı ise Koyundere Taziye Evi oldu.

Tüm ihtiyaçlar gözetildi

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın ev sahipliğinde düzenlenen açılışa Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 200 metrekarelik taziye evi; 45 metrekarelik mutfak, mescit, abdesthane, taziye ve dinlenme alanlarıyla birlikte planlandı.

“En acı günlerde de yanınızdayız”

Açılışta konuşan Başkan Aydın Pehlivan, millet olarak iyi günde olduğu kadar zor günlerde de dayanışma kültürünün güçlü olduğuna dikkat çekti. Pehlivan, taziye evlerinin acının paylaşıldığı, birlik ve beraberliğin en sade ancak en anlamlı örneklerinden biri olduğunu belirterek, belediye olarak hemşehrilerin en zor anlarında da yanında yer aldıklarını ifade etti. Yapılan hizmetlerin başka ilçelere de örnek olmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

“Menemen’e değer katan bir tesis”

Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz ise yaptığı konuşmada taziye evinin aynı zamanda bir kültür evi niteliği taşıdığını vurguladı. Menemen’e kazandırılan bu yeni tesisin hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, insana dokunan hizmetleri nedeniyle Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve ekibine teşekkür etti. Okunan duaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve Koyundere Taziye Evi resmen hizmete açıldı.