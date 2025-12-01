Son Mühür/Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Parkta Etkinlik Var” projesi kapsamında hayata geçirilen “Tohumdan Sofraya” buluşması, engelli öğrencileri yeniden toprakla bir araya getirdi. Etkinlik, Balçova ilçesinde bulunan İnciraltı Terapi Bahçesi’nde gerçekleştirildi.

İnciraltı’nda uygulamalı tarım deneyimi

Balçova Belediyesi Engelli Hakları Masası’na kayıtlı 16 öğrenci ve ailelerinin katılımıyla düzenlenen program, doğayla iç içe bir ortamda gerçekleştirildi. Katılımcılar, tohumun toprağa düşmesinden başlayarak hasat aşamasına kadar geçen süreci uygulamalı olarak gözlemleme ve deneyimleme fırsatı buldu.

Tohum ekimi, fide dikimi ve hasat süreci öğrenildi

Etkinlik kapsamında çocuklar ve aileleri; tohum ekimi, fide dikimi, bitki bakımı ve hasat süreçlerine doğrudan katıldı. Tarımsal üretimin aşamaları uzmanlar eşliğinde anlatılırken, katılımcılar üretimin emek, sabır ve dikkat gerektiren yönlerini yakından gözlemledi.

Eğitim ile sosyal katılım bir arada

“Topraktan Sofraya” temasıyla düzenlenen bu buluşma, sadece tarım eğitimi vermekle kalmadı; aynı zamanda engelli bireylerin sosyal hayata aktif katılımını destekleyen bir ortam oluşturdu. Etkinlik, öğrencilerin doğayla bağ kurmasına ve çevresel farkındalık kazanmasına katkı sağladı.

“Parkta Etkinlik Var” projesi kapsamında farklı noktalarda gerçekleştirilen benzer çalışmaların ilerleyen dönemlerde de devam edeceği bildirildi.