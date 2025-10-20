Son Mühür/ Osman Günden - Menemen Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tören ve akşam yemeğiyle kutladı. Başkan Aydın Pehlivan, “Bugün Menemen’in sokaklarında, parklarında, pazarlarında bir güzellik varsa, bunda muhtarlarımızın da emeği vardır.” dedi.

Menemen’de anlamlı kutlama

Demokrasinin en temel unsurlarından biri olan muhtarlık müessesesi, Menemen’de düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen çelenk töreniyle başlayan kutlamalarda, birlik ve dayanışma mesajları verildi. Törene Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Menemen Muhtarlar Derneği Başkanı Nevzat Güven, muhtarlar, azalar, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çelenk sunumunun ardından toplu fotoğraf çekimiyle tören sona erdi.

Muhtarlar onuruna akşam yemeği

Kutlamalar, Menemen Belediyesi Tepe Sosyal Tesisleri’ndeki akşam yemeğiyle devam etti. Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve Kaymakam Vedat Yılmaz, muhtarlar ve aileleriyle bir araya geldi. Menemen Muhtarlar Derneği Başkanı Nevzat Güven, “Belediye Başkanımız Sayın Aydın Pehlivan’a her zaman bizlerle olduğu için, hizmetleri ve desteği için teşekkür ederim. Kendisinden güç alıyoruz, birlikte çalışmaktan onur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Muhtarlarımız bizim en yakın çalışma arkadaşımızdır”

Yemekte konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşı olduğunu vurguladı: “Muhtarlık, demokrasimizin en köklü ve en önemli yapı taşlarından biridir. Mahallelerin sesi olan muhtarlarımız, halkın sorunlarını dinleyen, çözüm üreten, fedakârca çalışan değerli yol arkadaşlarımızdır.

Bugün Menemen’in sokaklarında, parklarında, pazarlarında, spor sahalarında bir güzellik varsa, bunda siz değerli muhtarlarımızın da emeği, sözü ve yönlendirmesi vardır. Siz söylediniz, biz yaptık. Siz istediniz, biz ürettik. Siz sahip çıktınız, biz büyüttük. Biz Menemen’i yöneten değil, birlikte inşa eden büyük bir aileyiz.”

“Birlikte inşa ettiğimiz Menemen”

Başkan Pehlivan, konuşmasını tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayarak tamamladı. Etkinlik, Menemen’deki muhtarların dayanışma ruhunu güçlendirirken, belediye ile mahalle yönetimleri arasındaki iş birliğini de pekiştirdi.