Son Mühür- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan Manavkuyu ve Salhane mahallelerinde toplam 21 konut ile 4 iş yerinin satışına karar verdi.

Satışlar, 31 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek ihaleyle resmiyet kazanacak.

İhale kapsamında Manavkuyu Mahallesi’nde 8 konut ve 2 iş yeri, Salhane Mahallesi’nde ise 13 konut ile 2 iş yeri satışa sunulacak. Toplamda 25 gayrimenkulun satışından elde edilmesi beklenen tahmini bedel ise 153 milyon TL olarak açıklandı.