Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, İzmir ve Manisa’daki iki önemli alanla ilgili kararlarını Resmi Gazete’de yayımladı. Buna göre İzmir’in Menemen ilçesi Hatundere Mahallesi sınırlarında yer alan bölge, 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillendi.

Kurul kararına ilişkin açıklamada, “28 Temmuz 2025 tarihinde yapılan incelemeler ve rapor doğrultusunda, Hatundere Mahallesi sınırlarındaki alanın 1/5000 ölçekli haritada gösterildiği şekilde 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline karar verilmiştir. Ekli tescil fişi ve harita uygun bulunmuştur” ifadelerine yer verildi.

Bu tescil, bölgedeki tarihi değerlerin korunmasını sağlamak ve olası yapılaşmalara karşı hukuki güvence oluşturmak amacıyla yapıldı. Karar ile birlikte Hatundere Mahallesi, sit alanı statüsü gereği özel koruma ve denetim altına alınmış olacak.

Manisa Şehzadeler’de koruma kararı

Buna ek olarak Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Aşağıçobanisa Mahallesi’ndeki bazı taşınmazlar da koruma altına alındı. Söz konusu alanlarda şahıs mülkiyetindeki 211 ada 16 nolu parsel ile 192 ada 5 ve 6 nolu parseller, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları olarak tescillendi.

Kurul kararında, “Koruma alanı 1/1000 ölçekli haritada işaretlenmiş olup, bu sınırlar içerisinde Koruma Bölge Kurulu izni olmadan herhangi bir uygulama yapılamayacaktır. İlgili imar planları, kurul değerlendirmesi için hazırlanarak iletilecektir” denildi. Ayrıca yapı gruplarının 2. Grup olarak belirlenmesiyle, bölgedeki taşınmazların korunma önceliği ve yöntemleri de netleştirilmiş oldu.