İstanbul Büyükçekmece’de 5 ay önce kuyumcu dükkânı açarak çok sayıda kişiden altın ve para topladığı iddia edilen Fatih Çelik, İzmir’de polis ekipleri tarafından yakalandı. Çelik’in, müşterilerden aldığı altın ve paralarla ortadan kaybolduğu, çok sayıda kişinin mağdur olduğu belirtildi.

Mahallede güven kazanıp altın ve para topladı

Olay, Büyükçekmece Celaliye Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre 34 yaşındaki Fatih Çelik, 5 ay önce açtığı kuyumcu dükkânında kısa sürede mahalle halkının güvenini kazandı.

Çelik’in:

Altın satın almak isteyenlere “parasını bırak, altını sonra vereceğim”,

Altın bozdurmak isteyenlere ise “altını alayım, ödemeyi sonra yaparım”

diyerek çok sayıda kişiden yüksek miktarda altın ve para topladığı öne sürüldü.

Dükkân kapalı kaldı, mağdurlar savcılığa koştu

Bir süre sonra kuyumcu dükkânının sürekli kapalı olduğunu fark eden vatandaşlar, çevre esnafına durumu sordu ancak sonuç alamadı. Günlerce ulaşamayınca, çok sayıda mağdur polis merkezlerine giderek şikâyette bulundu.

Olayın ardından Çelik’in eşi ve çocuklarıyla birlikte bölgeden ayrıldığı tespit edildi.

Şüpheli İzmir’de rutin kontrolde yakalandı

Fatih Çelik, dün öğle saatlerinde İzmir’de güvenlik güçlerinin yaptığı rutin kontrolde şüpheli hareketleri nedeniyle durduruldu. Yapılan GBT sorgusunda, Çelik hakkında Büyükçekmece 2’nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından “görevi kötüye kullanma” suçundan aranma kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan Çelik, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Mağdur sayısının artabileceği, soruşturmanın genişletileceği öğrenildi.