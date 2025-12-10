İzmir’in Bornova ilçesinde 7 katlı bir iş hanında çıkan yangın paniğe yol açtı. Binada mahsur kalan 12 vatandaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede tahliye edilirken, alevler yaklaşık 12 dakikada kontrol altına alındı.

Yangın 2. katta başladı

Olay, Bornova Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki 7 katlı iş hanında saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 2. katta başlayan yangın, binanın üst katlarını da etkileyerek kısa sürede büyüdü.

Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İtfaiye 12 araç ve personelle müdahale etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yangına 12 araç ve çok sayıda personelle müdahale etti. Binada yapılan hızlı incelemede çeşitli katlarda toplam 12 kişinin dumandan etkilenme riski nedeniyle mahsur kaldığı tespit edildi.

Arama–kurtarma ve söndürme aynı anda yürütüldü

Ekipler bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan arama–kurtarma çalışmaları başlattı. Yoğun dumanla dolan katlara giren itfaiyeciler, mahsur kalan 12 kişiyi güvenli şekilde dışarı çıkardı.

Tahliye edilen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yangın 12 dakikada kontrol altına alındı

İtfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde yangın yaklaşık 12 dakika içinde kontrol altına alınarak binanın tamamına yayılması önlendi. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Soğutma çalışmalarının ardından iş hanında detaylı inceleme yapıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

