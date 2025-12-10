Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, büyükşehir meclisinin Aralık ayı ikinci oturumunda kooperatifler ve SGK borçları başta olmak üzere birçok konu başlığı üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Cemil Tugay: Aldığımız paralar bu görevlilerin maaşlarını karşılamıyor

Geçmiş yıllarda çeşitli problemlerle kamuoyu gündemini etkileyen kooperatif konusu ile ilgili konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Örnekköy’de beşinci etap bitmek üzere biz de bu kooperatifleri kademe kademe yapıyoruz, önümüzdeki yıllarda teslim etmeye başlayacağız. Bazı tasarruflarda bulunmak zorunda kalıyoruz çünkü belediye bütçesine göre hizmet yapmak zorundayız.

Harcamalarımızın çok büyük bir kısmı personel giderlerine gidiyor. Geçen yıl Ocak ayından beri vergi ve SGK’yı düzenlemezseniz gelen para kaynağından kesiliyor. Bu nedenle ister istemez daha dikkatli olmak zorundayız. Mesela otoparklardan ciddi zarar ediyoruz. Bunun nedeniyle sokakta iki tane otopark görevlisi var. Aldığımız paralar bu görevlilerin maaşlarını karşılamıyor.” dedi.

“4 buçuk milyon insana karşı sorumluluğumuz var”

Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni batıracak işlerin içinde olmayacağını kaydeden Başkan Tugay, şu ifadeleri kullandı: “Çalışan arkadaşlarımızın hepsi benim için çok değerli hepimizin hakkı bana emanet. Ancak şu unutulmasın ben İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni batıracak işlerin içinde olamam herkeste buna saygı duymalı. İzmir’de yaşayan 4 buçuk milyon insana karşı sorumluluğumuz var.”