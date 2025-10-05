İzmir'de, Filistin ve Gazze halkıyla dayanışma amacıyla "Kararlıyız, Sumud'un Yanındayız" başlığıyla geniş katılımlı bir etkinlik düzenlendi. Sahil şeridinde onlarca teknenin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda, İsrail'in Gazze ablukasına yönelik sert tepkiler dile getirildi ve insani yardımın önemi vurgulandı. Etkinliğe sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katılarak destek mesajı verdi.

Vicdanın filosu denizde ve kıyıda buluştu

Sabah saatlerinde Bostanlı, Mavişehir, Sahilevleri, İnciraltı ve Güzelbahçe’deki iki ayrı balıkçı barınağından hareket eden çok sayıda tekne, Cumhuriyet Meydanı açıklarında bir araya geldi.

Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan tekneler, deniz üzerinde güçlü bir birliktelik mesajı verirken, kıyıda toplanan yüzlerce vatandaş da aynı bayraklarla denizdeki filoyu coşkuyla selamladı. Etkinlikte konuşan İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) Dönem Başkanı Gökhan Temur, denizle birlikte vicdanın, adaletin ve insanlığın da buluştuğunu belirtti. Temur, "Sumud Filosu bir vicdan hareketidir. O gemilerde silah değil, mazlum çocukların sütü ve annelerin umudu vardı. Ancak zalim İsrail terör devleti, uluslararası hukuku hiçe sayarak sivil inisiyatifi zalimce katletti," ifadelerini kullandı.

"İsrail zulmün tarafında: Bizleri yıldıramaz"

İSTOK Başkanı Gökhan Temur, İsrail’in ablukayı delmeye çalışan aktivistlere yönelik askeri müdahalesini deniz haydutluğu ve insanlığın vicdanına vurulmuş bir darbe olarak nitelendirdi. Gazze’nin acısını tüm İzmirlilerin yüreğinde hissettiğini belirten Temur, "İsrail isimli terör devleti bir kez daha zulmün tarafında kendisini göstermiş, vicdanlı aktivistlere askeri müdahalede bulunmuştur. Ancak ne baskı ne tehdit bizleri yıldırabilir," dedi. Temur, adaletin ve umudun rotasından asla sapmayacaklarını vurgulayarak, Gazze karasularına fiilen ulaşıldığını ve tutsak edilen arkadaşların serbest bırakılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, insanlığın vicdanının bu sızıyı bir tufana dönüştüreceğini ve Gazze'ye kesintisiz insani yardımın ulaştırılması gerektiğini güçlü bir şekilde dile getirdi.

Soykırım vurgusu ve AK Parti’den sert mesaj

Filistin'e destek platformu olarak Sumud ve Özgürlük Filosu'nun yanında olduklarını yineleyen Temur, filoya yapılan saldırının "alenen soykırımın bir parçası" olduğunu savundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duruşuna atıfta bulunarak, Türkiye'nin her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanında olacağını söyledi. Temur, Siyonist rejimin zulmü sıradanlaştırmaya ve vicdanları susturmaya çalıştığını dile getirerek, "Sumud ruhunu asla kıramayacaklar, çünkü bu direniş insanlığın umududur" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Etkinliğe katılan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da yaptığı açıklamada İsrail'den korkmayacaklarını vurguladı. Saygılı, "Siyonist katil İsrail yaşadığı müddetçe korkacak. Biz korkmayacağız," diyerek tarihi ihanet örnekleriyle Siyonistlerin korku ve saldırganlık psikolojisini ele aldı. Saygılı, güçlü olmanın mecburiyet olduğunu belirterek, tüm Müslümanların ve vicdan sahiplerinin Gazze’deki kardeşlerinin yanında dimdik durmakla mükellef olduğunu ifade etti. Etkinliğe katılan vatandaşlardan Ayşen Özdemir de Sumud Filosu’nun geri dönüşünden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, Gazze’deki zulmün bir an önce sona ermesi dileğini yineledi.