Son Mühür/ Merve Turan - Cumhuriyetin kuruluşunun 102. yılı Menemen’de büyük bir coşkuyla kutlanacak. Cumhuriyet değerlerine gösterdiği hassasiyeti projelerine de yansıtan Menemen Belediyesi, 29 Ekim Çarşamba günü düzenlenecek Cumhuriyet Yürüyüşü için hazırlıklarını tamamladı.

Cumhuriyet yürüyüşü binleri buluşturacak

Menemen Kaymakamlığı ile ortaklaşa düzenlenecek yürüyüş, saat 18.30’da Lise Yolu’ndan başlayacak. Binlerce Menemenli marşlar eşliğinde Sevgi Yolu üzerinden Cumhuriyet Meydanı’na ulaşacak. Etkinlik, Menemen’in dört bir yanından gelen vatandaşların bayraklarla katılacağı büyük bir buluşmaya dönüşecek.

“Cumhuriyet bizim kırmızı çizgimizdir”

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Cumhuriyet Bayramı için yaptığı açıklamada, “Milli değerlerimizi yaşatmak ve yarınlara aktarmak bizim kırmızı çizgimizdir. 7’den 77’ye tüm hemşehrilerimizi Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı. Pehlivan ayrıca, “Duruşuyla, eserleriyle ve hizmetleriyle tam bir Cumhuriyet kenti olan Menemen, Atatürk’ün emaneti olan bu değerli mirası her yıl olduğu gibi büyük bir minnet ve gururla kutlayacak.” dedi.

Cumhuriyet projeleriyle öne çıkan ilçe

Menemen Belediyesi, milli değerleri yaşatma konusundaki çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Ulukent’teki dört boyutlu Atatürk Anıtı, 100. Yıl Köprülü Kavşağı üzerindeki hareketli Atatürk Anıtı ve 100 bin Atatürklü bayrak dağıtımıgibi projelerle ilçe, İzmir’de milli duyguların en güçlü yaşandığı merkezlerden biri hâline geldi.

“Atatürk’e ve Cumhuriyet’e minnetle”

Başkan Pehlivan, yürüyüşün yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda bir vefa ifadesi olduğunu vurgulayarak, “Bu yürüyüş, Cumhuriyetimize ve kahramanlarımıza duyduğumuz minnetin sembolü olacak. Her yaştan vatandaşımızla tek ses, tek yürek olarak bir araya geleceğiz.” dedi.