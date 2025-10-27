Son Mühür/ Beste Temel - Bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen VeloTürk Gran Fondo Çeşme Bisiklet Yarışı, 17 ülkeden 715 sporcuyu bir araya getirdi. Çeşme’nin doğası ve tarihi atmosferiyle renklenen etkinlikte, katılımcılar barış ve dayanışma için pedal çevirdi.

Binlerce sporcu Çeşme’de buluştu

Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen VeloTürk Gran Fondo Çeşme Bisiklet Yarışı, 17 ülkeden gelen 715 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik, Salcano (91 km), Toyota Hybrid (67 km) ve Çeşme Parkuru (41 km)olmak üzere üç farklı etapta yapıldı. Çeşme’nin rüzgârı, denizi ve tarihi sokakları eşliğinde geçen yarışlar, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gösterdi.

“Gran Fondo, Çeşme ailesinin bir parçası oldu”

Yarışın startını Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli verdi. Başkan Denizli, etkinlik öncesi yaptığı açıklamada, “Çeşme olarak sporu ve sporcuyu desteklemeyi, kentimizi uluslararası etkinliklerle buluşturmayı bir belediye politikası hâline getirdik. Gran Fondo, artık Çeşme ailesinin bir parçası oldu.” dedi.

Ödüller sahiplerini buldu

Yarış sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli ve VeloTürk ile Argeus organizasyon yetkilileri takdim etti. Başkan Denizli, “Kültür, sanat ve sporun birleştiği bir kentte yaşıyoruz. Bu tür organizasyonlar Çeşme’nin uluslararası tanıtımına büyük katkı sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Çeşme yine sporun merkezi oldu

Çeşme Belediyesi, yarış boyunca tüm teknik ve lojistik desteği sağlayarak organizasyonun sorunsuz tamamlanmasını sağladı. Belediye ekipleri, parkur boyunca temizlik ve sağlık hizmetlerini aksatmadan yürüttü. Büyük bir coşku ve dostluk atmosferinde geçen yarışların ardından Çeşme, bir kez daha barışın ve sporun kenti olduğunu gösterdi. Belediye, önümüzdeki yıllarda da farklı branşlarda ulusal ve uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapmayı sürdürecek.