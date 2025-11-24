Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunum töreni düzenledi. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe başkanları ve ilçe belediye başkanları da katıldı. Etkinlik kapsamında yapılan açıklamada öğretmenlerin önemi vurgulandı.

GÜÇ: ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ SİYASİ NEDENLERLE YAPBOZA BENZEMEKTEDİR

Eğitimin önemine dikkat çeken CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, “Hepimiz için çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. 24 kasımı Atatürk’ü anmak ve öğretmenlerimiz için anacağımızı hepinizin bilmesini istiyorum. Öğretmenlik mesleğini kutlamak için bir araya eldik. İl yönetim başkanı olarak değil öğretmen çocuğu olarak kon konuşuyorum. Her öğretmenin gözlerinde çocukların onurun u görüyorum. 10 binlerce öğretmen atamayı beklerken öğretmenlik onuru zedelenmektedir. Öğretmenlik mesleği siyasi nedenlerle yapboza benzemektedir. öğretmenliğe hedef alan hiçbir anlayış geleceği kuramaz. Eğitimi özgürleştirmeden Türkiye’yi özgürleştirmeyiz. Bu kent her koşulda karanlığa direnen kenttir” dedi.

TUGAY: ÖĞRETMENLER BU ÜLKENİN IŞIKLARIDIR

En çok mücadelenin siyasi olarak belediye başkanlarına düştüğünü söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “ Öğretmenler günü münasebetiyle toplanmış olmak benim için de yerine getirilmesi görevdi. Ben de bir öğretmen çocuğuyum. Özgür Özel de öğretmen çocuğu. Aslında öğretmenler herkesin anası babası gibi. Eğitim sürecinde yakınlaştığımız insanlar. Bu hikayenin en başında bir başöğretmen var. Bu ülkedeki insanların vatandaş olarak hakların olduğunu bu millete öğretmiş bir liderimiz var. Başöğretmen olarak onu anmadan geçmek olmaz. Bizler bu onurlu ve güzel ülkenin emanetçileriyiz. Cumhuriyetimizin ve milletimizin her türlü yanlıştan korumak için görev yapan askerleriyiz. Öğretmenler bu ülkenin ışıklarıdır. Her türlü saygıyı görmeliler. Milletimiz maalesef adaletsizlikler, güvensizlikler içerisinde. Bu ortamda en çok mücadele bizlere düşüyor. Bütün millet bu mücadeleyi yapmalıdırlar. Cumhuriyetin aydınlık nesilleri öğretmenlerimize emanet" dedi.