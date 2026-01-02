Son Mühür/ Beste Temel - Menderes Belediyesi, yeni yılın ilk gününde de saha çalışmalarını sürdürdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yürütülen çalışmalarda, cadde ve sokaklarda kapsamlı temizlik uygulaması gerçekleştirildi. Ekipler, ilçedeki yolları köşe bucak temizleyerek çöpten arındırdı.

Özel araçlar yardımıyla yaprak döküntüleri toplandı, biriken toz ve atıklar temizlendi. Çalışmalarla birlikte Menderes, 2026 yılına temiz bir çevreyle girdi.

“Aklımız fikrimiz Menderes”

Çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, hizmetin gün gözetmeden sürdüğünü ifade etti. Yeni yılın ilk gününde de sahada olduklarını belirten Çiçek, ilçeyi tertemiz bir şekilde yeni yıla hazırladıklarını söyledi.

Başkan Çiçek, temizlik çalışmalarında sağlanan destek nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederken, başlatılan temizlik seferberliğinin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini kaydetti.