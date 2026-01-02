Son Mühür – İzmir, yeni yıla konkordato dalgası ile girdi. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda şirket ve gerçek kişiler hakkında konkordato süreci başlatıldı. Mahkemelerce verilen kararlarla gıda, metal ve madencilik alanlarında faaliyet yürüten şirketler için geçici ve kesin mühletler tanınırken, konkordato süreçlerinin yakından izlenmesi amacıyla şirketler için komiser görevlendirmeleri de yapıldı.

110 yıllık aile şirketinden kötü haber!

İzmir merkezli büyük holding şirketlerinden olan Atay Holding, maden, tarım, gıda, inşaat, akaryakıt ve sigortacılık gibi alanlarda faaliyet gösteriyordu. Faaliyetlerine, 1910 yılında Ahmet Atay'ın girişimleri ile Aydın'da kömür işletmeciliği yaparak başlayan şirket 116 yıllık tecrübesiyle Ege Bölgesi’nin en köklü kuruluşları arasında yer alıyordu. Aydın Linyit Madencilik ve Akaryakıt Sanayi Ticaret A.Ş., Ototay İç ve Dış Pazarlama Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş., Atay Holding A.Ş., Erdoğan Atay Yatırım Holding A.Ş. ile gerçek kişi Mehmet Doğan Atay hakkında da konkordato talebi üzerine mahkemece karar alındı.

Söz konusu şirketler ve gerçek kişi hakkında 26 Aralık 2025 tarihinden itibaren üç ay süreyle geçici mühlet verilmesine hükmedildi. Konkordato sürecinin yakından incelenmesi amacıyla Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Cem Çeliker, Hukukçu Gönenç Demir ve Maden Mühendisi Veyis Alpkaya geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi. Bu dosya için duruşma tarihinin 13 Mart 2026 saat 11.30 olduğu açıklandı.

Alacaklılara itiraz hakkı tanındı

Tüm dosyalar kapsamında mahkemeler, ihtiyati tedbir uygulanmasına karar verirken; alacaklıların ilanların yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde dilekçeyle itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri bildirildi. Kararların, 7101 sayılı Kanun ile değişik 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca ilan edildiği kaydedildi.

Gıda ve otomat sektöründe üç şirket için geçici mühlet

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü kayıtlarına göre; Türkeri Otomat Sistemleri Gıda Turizm İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sultanbeyleri Gıda Üretim ve Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Anadolu Otomat Gıda Kantin İşletmeleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında konkordato talebi üzerine mahkemece 29 Aralık 2025 tarihinden itibaren üç ay süreyle geçici mühlet verilmesine karar verildi.

Aynı dosyada yer alan gerçek kişiler Okan Peynirci ve Muammer Aydemir yönünden de geçici mühlet kararı uygulandı. Mahkeme, konkordatonun başarıya ulaşma ihtimalinin incelenmesi amacıyla şirketler için Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Ülkü Yıldız, Hukukçu Gönenç Demir ve Prof. Dr. Erhan Demireli’yi, gerçek kişiler için ise Ülkü Yıldız’ı geçici konkordato komiseri olarak görevlendirdi. Dosya kapsamında duruşmanın 13 Mart 2026 saat 11.00’de yapılacağı bildirildi.

Kemalpaşalı metal şirketine kesin mühlet kararı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Ada Pres Metal Sanayi Ticaret Ltd. Şti. hakkında ise konkordato sürecinde bir üst aşamaya geçildi. Şirket ve gerçek kişi Tuğçe Şahin hakkında 9 Ekim 2025 tarihinde verilen geçici mühletin ardından, 26 Aralık 2025 tarihli duruşmada konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğu kanaatine varıldı.

Mahkeme, İcra ve İflas Kanunu’nun 289/3. maddesi uyarınca Ada Pres Metal Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ve Tuğçe Şahin hakkında 26 Aralık 2025 tarihinden itibaren bir yıl süreyle kesin mühlet verilmesine karar verdi. Kesin mühlet süresince Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Cem Çeliker’in komiserlik görevinin devamına ve şirket yönünden alacaklılar kurulu oluşturulmasına hükmedildi.