İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın-yayın organlarında yer alan haberlerin ardından, Menderes ilçesinde yaşanan dolandırıcılık olayına ilişkin süreci netleştirmek amacıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada olayın tüm yönleriyle soruşturulduğu ifade edildi.

Akaryakıt istasyonu sahibini ‘vergi denetimi’ bahanesiyle dolandırmak istedi

Başsavcılığın aktardığı bilgiye göre şüpheli F.A., müşteki R.E.’ye ait akaryakıt istasyonunun “vergi denetimine alınacağı” iddiasıyla para talep etti. Şüphelinin bu taleplerini desteklemek için müştekiye sahte olduğu değerlendirilen belgeler gönderdiği belirtildi.

Teknik takip sonucu suçüstü yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında, şüpheli hakkında teknik takip başlatıldı. Yapılan takip sonucunda F.A., müştekiden para aldığı sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

– Gözaltı tarihi: 13 Ekim 2025

– Tutuklama tarihi: 14 Ekim 2025

Şüpheli, sevk edildiği Menderes Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dava ağır cezada: Suç “kamu görevlileriyle ilişki” vaadiyle işlendi

Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde,

“Kamu Görevlileri ile İlişkisi Olduğundan Bahisle Bir İşi Gördürüleceği Vaadiyle Dolandırıcılık”

suçu kapsamında yürütüldüğü aktarıldı. Mahkeme, F.A.’nın tutukluluk hâlinin devamına karar verdi.

Olayda adı geçen kamu görevlileri için izin süreci başlatıldı

Dolandırıcılık olayında adı geçen kamu görevlileri hakkında da işlem yapıldığı belirtildi. Açıklamaya göre,

– 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca

– İzmir Valiliği’nden soruşturma izni talep edildi.

“Soruşturma titizlikle sürdürülüyor”

Başsavcılık, olayın tüm yönleriyle incelendiğini ve adli süreçte şeffaflığın sağlanması için kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceğini bildirdi.