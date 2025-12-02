İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, bazı basın organlarında yer alan “hard disk hırsızlığı” haberleri üzerine kamuoyuna yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, bilgi işlem biriminde görevli U.U. isimli personelle ilgili sürecin ayrıntıları paylaşıldı.

Hard diskleri izinsiz aracına koyduğu tespit edildi

Müdürlüğün verdiği bilgiye göre olay, 19 Ocak 2024 tarihinde güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde fark edildi. İddialara göre U.U., kuruma ait iki koli hard diski izinsiz şekilde aracına yüklerken tespit edildi ve durum hakkında derhal tutanak tutuldu.

“Güveni kötüye kullanma” fiili tespit edildi

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen inceleme ve soruşturma sonrasında, personelin “güveni kötüye kullanma” fiilini işlediğine dair bulgulara ulaşıldığı açıklandı. Müdürlük, olayın erken fark edilmesi nedeniyle kurumun herhangi bir zarara uğramadığını vurguladı.

İş akdi feshedildi, savcılığa suç duyurusu yapıldı

Disiplin süreci kapsamında, ilgili personelin iş akdinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-e maddesi uyarınca feshedildiği duyuruldu. Açıklamada ayrıca, söz konusu eylemin adli suç niteliği taşıyabileceği değerlendirilerek İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Adli süreç yakından takip ediliyor

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, konuyla ilgili adli sürecin devam ettiğini ve tüm gelişmelerin kurum tarafından yakından takip edildiğini ifade etti. Müdürlük, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla gerektiğinde yeni açıklamalar yapılacağını bildirdi.