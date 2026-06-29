İzmir’de kural ihlali yapan sürücülere taviz vermemesiyle tanınan 35 yıllık trafik polisi Murat Dolu emekli oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görev yapan emektar polis, telsizden yaptığı son anonsla meslektaşlarına ve İzmir yollarına veda etti.

Murat Dolu, kentteki sürücüler tarafından kuralları uygulama konusundaki kesin tavrıyla biliniyordu. Meslek hayatı boyunca çok sayıda ceza uygulayan Dolu, amacının sadece kazaları ve can kayıplarını önlemek olduğunu belirtti. Emeklilik kararının ardından konuşan Dolu, vatandaşları kazalardan korumak ve sevdiklerine güvenle ulaştırmak için çalıştıklarını vurguladı.

Telsizden son anonsu verirken elleri titredi

Son mesai gününde telsiz mandalına basan Murat Dolu, duygusal bir ses tonuyla mesai arkadaşlarına seslendi. Görevdeki tüm ekiplerin dinlediği o veda anonsunda Dolu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla 35 yıldır gururla ve şerefle taşıdığım üniformama, siz meslektaşlarıma ve yollara veda ediyorum. Görevimiz süresince omuz omuza çalıştığımız, acı tatlı her anı paylaştığımız arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Ben hakkımı helal ediyorum, sizler de hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Son anonsumdur."

Meslektaşlarından veda cevabı

Dolu'nun anonsunu tamamlamasının ardından telsiz kanalında yoğunluk yaşandı. İzmir'in farklı noktalarında görev yapan çok sayıda polis memuru anonsa yanıt verdi.

Meslektaşları, telsiz üzerinden emektar polise hizmetleri için teşekkür etti. Telsiz konuşmaları, Murat Dolu'ya yeni hayatında sağlık ve mutluluk dileklerinin iletilmesiyle son buldu.