Son Mühür- İzmir’in Menderes ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) delege seçimleri, parti içi dengeleri sarsan sonuçlar ortaya çıkardı. Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in en güçlü olduğu bölgede, Avukat Mehmet Emin Işık’ın kırmızı listesi açık farkla seçimi kazandı. Çiçek’in kalesinde dahi desteğini kaybetmesi, partililer arasında ‘artık yeter’ seslerini yükseltti.

Sönmez’in Gölgesi Sandığa Düştü

Seçim sonuçlarının ardından gözler, İlkay Çiçek’in Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez’e çevrildi. Sönmez, göreve başladığı günden bu yana tartışmalı iddialar ve olaylarla gündemden düşmedi.

Yardımcı Sönmez’in olaylı geçmişi

Makam odasında ruhsat işlemleri için gelen iki kişi tarafından darp edilen Sönmez, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya üzerinden hakkında ortaya atılan iddialarla yeniden gündeme gelmişti. Son olarak ise CHP Menderes’te yapılan mahalle delege seçimleri sırasında DİSK Genel İş İzmir 1 No’lu Şube Sekreteri Sedat Mutlu ile yaşadığı gerilim yargıya taşınmıştı.

Partide Çatlak Büyüyor

Menderes CHP kulislerinde, Başkan Çiçek’in en güçlü olduğu bölgede kaybetmesinin nedeni olarak ‘Sönmez etkisi’ gösteriliyor. Çiçek’in, yardımcısına duyduğu bağlılık nedeniyle büyük bedel ödediği, bu tablonun da sandığa doğrudan yansıdığı yorumları yapılıyor