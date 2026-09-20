Son Mühür/ Beste Temel- Menderes'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen anma programı, ilçe protokolü ile gazileri aynı masada buluşturdu. Sabah saatlerinde çelenk sunumuyla başlayan etkinlikler, şehitlik ziyaretiyle devam etti.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından Menderes Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Çopur bir konuşma yaptı. Törenin ardından ilçe protokolü şehit kabirlerini ziyaret etti. Mezar başlarına karanfiller bırakıldı. Dualar okundu.

Protokol ve gaziler aynı masada

Resmi anmaların ardından Menderes Kaymakamı Murat Karaloğlu, Garnizon Komutanı Hava Albay Özgünay Göçer, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez ve Belediye Başkan Vekili Asuman Şen gazilerle bir araya geldi. Geniş bir katılımla gerçekleşen buluşmada ikramlar eşliğinde sohbet edildi. Etkinliğe siyasi parti ilçe başkanları ile bürokratlar da katıldı.

"Başımızın üstünde yerleri var"

Buluşmada konuşan Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen, gazilerin fedakarlıklarına vurgu yaptı. Onları her zaman baş tacı ettiklerini belirtti.

Şen, "Bu vatan için büyük bir fedakarlıkla, canlarını hiçe sayarak mücadele vermiş değerli gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacağız" dedi. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andığını ifade eden Şen, gazilere şükranlarını sundu.

