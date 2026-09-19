Haber Müdürü

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunudur. 2012 yılında başladığı meslek hayatında; saha haberciliğinden Web TV sunuculuğuna ve dijital içerik editörlüğüne kadar uzanan kariyeri boyunca çok sayıda özel haber ve röportaja imza atmıştır. Mesleğine Son Mühür internet sitesinde Haber Müdürü olarak devam etmektedir.