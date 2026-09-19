Son Mühür / İzmir’de şebeke bakımı, arıza onarımı, kapasite artırımı ve ağaç kesim çalışmaları nedeniyle bugün 17 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. 19 Eylül Cumartesi günü yapılacak çalışmalar kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler belli oldu.
ALİAĞA
Samurlu (24/13. Sk., 24/18. Sk., Dere Sk., Köyiçi Sk., Samurlu Çamlık Sk., Samurlu Cumhuriyet Sk., Yaren Sk.) Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
BAYINDIR
Buruncuk (Tahirbey Cd.), Zeytinova (Aktay Sk., Bacalıhafız Sk., Bağiçi Sk., Çeşmeyolu Sk., Çimen Sk., Eğrek Cd., Eğrek Geçidi Sk., Erendede Sk., Eskiyağhane Sk., Falakalı Sk., Fidan Sk., Gülcüoğlu Sk., Güvertepe Sk., Hacımehmet Sk., Hafız Burhan Sk., Hazne Sk., Kasabalı Sk., Kavakdibi Sk., Kazımdirik Geçidi Sk., Kızbacı Sk., Kuzey Küme Evleri, Malaşlılar Sk., Mandıra Sk., Muallim İbrahim Sk., Namık Kemal Cd., Nazım Hikmet Sk., Ökçün Sk., Salhane Sk., Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdal Canbulat Cd., Şentürk Sk., Tahirbey Cd., Tolaz Cd., Tolaz Geçidi Sk., Torun Sk., Üzümcü Geçidi Sk., Üzümcü Sk., Yaşar Kemal Cd., Yayla Sk., Yetim İbrahim Sk., Zeytinova Atatürk Cd., Zeytinova Bahçe Sk., Zeytinova Dağ Sk., Zeytinova Dere Sk., Zeytinova Göçmen Sk., Zeytinova Kazımdirik Cd., Zeytinova Köyü İç Yolu, Zeytinova Menekse Sk., Zeytinova Mithatpaşa Cd., Zeytinova Zeytinlik Sk.) Çalışma Nedeni: Fiziki İrtibat
BERGAMA
Bozköy (Asil Sk., Bozköy Küme Evleri, Eğrigöl Köyü Yolu, Fırtına Sk., İzmir Çanakkale Yolu, Polat Sk.), Çalıbahçe (Çalıbahçe Köyü İç Yolu), Cevaplı, Eğrigöl (Eğrigöl Köyü İç Yolu, Eğrigöl Köyü Yolu, İzmir Çanakkale Yolu), Karahıdırlı (Karahıdırlı Küme Evleri), Koyuneli, Kurfallı (İzmir Çanakkale Yolu, Kurfallı Sk.), Sarıdere (Sarıdere Köyü İç Yolu), Tekkedere (Tekkedere Köyü İç Yolu), Yenikent (Ağaçlı Sk., Ali Bey Sk., Bakkal Mehmet Sk., Bilim Sk., Cemal Çavuş Sk., Eren Güngör Sk., Eser Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd., Gençlik Cd., İzmir Çanakkale Yolu, Kahraman Sk., Kemal Atatürk Cd., Koca Mehmet Sk., Mehmet Ali Akkın Sk., Meydan Sk., Millet Cd., Pamukçular Sk., Papatya Sk., Şair Mehmet Akif Sk., Sakıp Yeral Sk., Sami Kaçmaz Sk., Semih Kaya, Seyit Onbaşı Sk., Vali Kutlu Aktaş Cd., Ziya Paşa Sk.), Zeytindağ Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
BORNOVA
Kemalpaşa (7401. Sk., 7401/2. Sk., Kemalpaşa Cd.) Planlandı 19.09.2026 20:00 - 20:30 Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Kazımdirik (400. Sk., 400/1. Sk., 401. Sk., 402. Sk., 403. Sk., 403/1. Sk., 404. Sk., 405. Sk., 406. Sk., 407. Sk., 408. Sk., 408/1. Sk., 409. Sk., 410. Sk., 411. Sk., 412. Sk., 413. Sk., 414. Sk., 416. Sk., 416/1. Sk., 417. Sk., 418. Sk., 419. Sk., Ankara Cd., Fatih Cd.) Planlandı:19.09.2026 - 20.09.2026 20:00 - 04:00 Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Kazımdirik (403. Sk., 403/1. Sk., 404. Sk., 405. Sk., 406. Sk., 407. Sk., 408. Sk., 408/1. Sk., 409. Sk., 410. Sk., 411. Sk., 412. Sk., Fatih Cd.) Planlandı: 19.09.2026 09:30 - 10:30 Çalışma Nedeni: AG Pano Arızası
Barbaros (5238. Sk.), Rafet Paşa (Burak Reis Cd.) Planlandı 19.09.2026 09:30 - 15:30 Çalışma Nedeni: AG Pano Arızası
Barbaros (5235. Sk., 5236. Sk., 5237. Sk., 5329. Sk., Burak Reis Cd.), Rafet Paşa (5154. Sk., Burak Reis Cd.) Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
ÇEŞME
Celal Bayar (5174. Sk., 5175. Sk., 5176. Sk., 5177. Sk., 5178. Sk., 5226. Sk.) Çalışma Nedeni: Ağaç Kesimi
DİKİLİ
Çandarlı (151. Sk., 152. Sk., 153. Sk., 154. Sk., 155. Sk., 156. Sk., 157. Sk., 161. Sk., 161/1. Sk., Bergama Asfaltı Cd., Ferhat Uysal Cd.) Planlandı 19.09.2026 09:00 - 15:00 Çalışma Nedeni: Ağaç Kesimi
Çandarlı (141. Sk., 142. Sk., 143. Sk., 144. Sk., 145. Sk., 146. Sk., 147. Sk., 148. Sk., 149. Sk., 150. Sk., 151. Sk., 155. Sk., 156. Sk., 157. Sk., 158. Sk., 159. Sk., 160. Sk., Bergama Asfaltı Cd., Çandarlı Sanayi Cd., Ferhat Uysal Cd., Kara Halil Paşa Cd.) Planlandı: 19.09.2026 10:00 - 16:00 Çalışma Nedeni: Fiziki İrtibat
Çandarlı (Asnur 1. Sk., Asnur 13. Sk., Asnur 2. Sk., Asnur 3. Sk., Asnur 4. Sk., Asnur 6. Sk., Asnur 7. Sk., Asnur 9. Sk., Asnur Sk., Konunç 41. Sk.) Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
KARABURUN
Mordoğan
Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
KINIK
Yayakent (Akhisar Bergama Yolu, Harman Yeri 2 Sk., Kırkkıuyu Küme Evleri, Yunus Emre Cd.) Çalışma Nedeni: Ağaç Kesimi
KİRAZ
Çayağzı (Çalı Tarla Küme Evleri, Çayağzı Koyu İç Yolu, Çayağzı Küme Evleri, Çelebiler Küme Evleri, Değirmendere Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Efeler Küme Evleri, Karaburc Koyu İç Yolu, Köseoğlu Suyu Küme Evleri, Topak Tepe Küme Evleri, Yukarı Bağarası Küme Evleri, Yukarı Çayağzı Küme Evleri, Zeytinalan Küme Evleri), Karaburç (Bağarası Küme Evleri, Çelebiler Küme Evleri, Yukarı Bağarası Küme Evleri), Sarıkaya (Cenikli Küme Evleri, Değirmenyanı Küme Evleri, Sarıkaya Küme Evleri) Planlandı 19.09.2026 10:00 - 18:00 Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
Gedik (Gedik Merkez Küme Evleri, MERKEZ) Çalışma Nedeni: Fiziki İrtibat
MENEMEN
Kasımpaşa (Eski Belen Yolu Sk., Eski Haykıran Yolu, Eski Haykıran Yolu Sk.), Mermerli (Eski Haykıran Yolu Sk., Pekenti Yolu Sk.), Yahşelli (Pekenti Yolu Sk.) Planlandı 19.09.2026 12:00 - 14:00 Çalışma Nedeni: Fiziki İrtibat
Alaniçi (Alaniçi Küme Evleri), Ayvacık (2900. Sk., 6504. Sk., 6508. Sk., 6509. Sk., 6512. Sk., Ayvacık Küme Evleri), Bağcılar (Bağcılar Küme Evleri, Manisa Asfaltı Cd.), Çaltı (ÇALTI), Göktepe (930. Sk., 930/1. Sk., 935. Sk., 935/1. Sk., 935/2. Sk., 935/3. Sk., 935/4. Sk., 936. Sk., 937. Sk., 938. Sk., 939. Sk., 940. Sk., 941. Sk., 942. Sk., 944. Sk., 945. Sk., 946. Sk., 947. Sk., 947/1. Sk., 950. Sk., 951. Sk., 952. Sk., Göktepe Ova Küme Evleri), Karaorman (Karaorman Küme Evleri, Karaorman Yolu), Kır (2820. Sk., Arapdere Mevkii Küme Evleri, Beyköy Küme Evleri, Çakıcı Sk., Değirmendere Ova Küme Evleri, Emir Alem Kanal Yolu Sk., Girgin Sk., Ilıcak Pınar Çıkmazı Sk., Kahraman Sk., Karagöl Mevki Küme Evleri, Kırmahalle Yolu Sk., Kömürcü Sk., Manisa Asfaltı Cd., Şehit Öğretmen Kubilay Cd., Tepecik Sk., Topraksu Sk.) Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ
Kayaköy (Alabaş Küme Evleri), Sekiköy (Küsküt Küme Evleri, Sekiköy Küme Evleri), Şirinköy Planlandı 19.09.2026 13:00 - 15:00 Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Anafartalar (Şehit Adnan Menderes Blv.), Süleyman Demirel (1053. Sk., 1055. Sk., 1061. Sk., 1074. Sk., 1076. Sk., 1078. Sk., 1080. Sk., 1081. Sk., 1082. Sk., 1083. Sk., 1084. Sk., 1085. Sk., 1086. Sk., 1087. Sk., 1088. Sk., 1089. Sk., 1090. Sk., 1095. Sk., 1097. Sk., 1099. Sk., 1100. Sk., 1101. Sk., 1102. Sk., 1103. Sk., 1104. Sk., 1105. Sk., 1107. Sk., 1108. Sk., 1110. Sk., 1111. Sk., 1112. Sk., 1114. Sk., 1117. Sk., 1119. Sk., 1121. Sk., 1123. Sk., 1127. Sk., 1133. Sk., 1135. Sk., 1137. Sk., Şehit Adnan Menderes Blv., Şehit İsmail Hakkı Bulur Sk.), Zafer (125. Yıl Kültür Park İçi Yolu, 1305. Sk., 1307. Sk., 1308. Sk., 1310. Sk., 1311. Sk., 1312. Sk., 1313. Sk., 1314. Sk., 1315. Sk., 1316. Sk., 1317. Sk., 1318. Sk., 1319. Sk., 1322. Sk., 1323. Sk., 1324. Sk., 1325. Sk., 1326. Sk., 1328. Sk., 1329. Sk., 1330. Sk., 1332. Sk., 1335. Sk., 1336. Sk., 1337. Sk., 1338. Sk., 1340. Sk., 1380. Sk., 1381. Sk., 1382. Sk., 1383. Sk., 1384. Sk., 1385. Sk., 1386. Sk., 1389. Sk., 1390. Sk., 1390/9. Sk., 1391. Sk., 1392. Sk., 1393. Sk., 1394. Sk., 1395. Sk., Fen Sk., İsmail Efe Cd., Karaaslanoğlu Sk., Levent Sk., Ortaç Sk., Şehit Adem Dertsiz Sk., Şehit Adnan Menderes Blv., Şehit Erdal Bodur Cd., Şehit Osman Ergür Sk., Şehit Ramazan Bulut Sk., Şehit Şükrü Uzun Sk., Şehit Turan Emeksiz Cd.) Planlandı 19.09.2026 13:00 - 15:00 Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Anafartalar (1009. Sk., 1013. Sk., 1252. Sk., 1255. Sk.), Gölcük (Başöğretmen Atatürk Cd.), İnönü (712. Sk., 719. Sk., 720. Sk., 723. Sk., 724. Sk., 725. Sk., 726. Sk., 727. Sk., 731. Sk., 733. Sk., 751. Sk., Saraçoğlu Cd.), Süleyman Demirel (1001. Sk., 1003. Sk., 1005. Sk., 1006. Sk., 1008. Sk., 1010. Sk., 1013. Sk., 1014. Sk., 1015. Sk., 1016. Sk., 1017. Sk., 1018. Sk., 1019. Sk., 1021. Sk., 1022. Sk., 1024. Sk., 1026. Sk., 1027. Sk., 1027/9. Sk., 1028. Sk., 1029. Sk., 1030. Sk., 1031. Sk., 1032. Sk., 1033. Sk., 1034. Sk., 1035. Sk., 1036. Sk., 1037. Sk., 1039. Sk., 1041. Sk., 1043. Sk., 1044. Sk., 1049. Sk., 1050. Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1058. Sk., 1059. Sk., 1063. Sk., 1066. Sk., 1069. Sk., 1073. Sk., Efe Toplu Konut A Blok Küme Evleri, Efe Toplu Konut B Blok Küme Evleri, Efe Toplu Konut İş Merkezi Küme Evleri, Saraçoğlu Cd., Şehit Adnan Menderes Blv., Şehit İsmail Hakkı Bulur Sk., Şehit Şerif Ali Ören Cd., Soförler Kooperatifi Küme Evleri) Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
TORBALI
Subaşı (206. Sk., 307. Sk., 314. Sk., 315. Sk., 316. Sk., 320. Sk., 324. Sk., 328. Sk., 332. Sk., 333. Sk., 334. Sk., 336. Sk., 338. Sk., 342. Sk., 343. Sk., 346. Sk., 359. Sk., Süleyman Bozkurt Cd.) Çalışma Nedeni: Ağaç Kesimi
BUCA
Adatepe (2. Sk., 2/16. Sk., 2/3. Sk., 2/6, 2/7, 2/8, 24. Sk., 25. Sk., 3/8. Sk., 6. Sk.)
Planlandı 19.09.2026 09:00 - 13:00 Çalışma Nedeni: Ağaç Kesimi
Adatepe (3/10. Sk., 3/11. Sk., 3/13. Sk., 3/15. Sk., 3/18. Sk., 3/21. Sk., 3/7. Sk., 3/8. Sk., 3/9. Sk., Yahya Kemal Beyatlı Cd.)
Planlandı 19.09.2026 09:00 - 13:00 Çalışma Nedeni: Ağaç Kesimi
Adatepe (15. Sk., 2/8, 22. Sk., 3/5, 35/1. Sk.) Planlandı 19.09.2026 13:00 - 17:00 Çalışma Nedeni: Ağaç Kesimi
Adatepe (11. Sk., 14. Sk., 15/1. Sk., 16. Sk., 18. Sk., 26/1. Sk., 3. Sk., 7. Sk., 9. Sk.) Planlandı 19.09.2026 13:00 - 17:00 Çalışma Nedeni: Ağaç Kesimi
Adatepe (11/1. Sk., 14. Sk., 15. Sk., 15/1. Sk., 16. Sk., 18. Sk., 26/1. Sk., 28/9. Sk.) Planlandı 19.09.2026 13:00 - 17:00 Çalışma Nedeni: Ağaç Kesimi
Adatepe (62/10. Sk., 62/5. Sk., 62/9. Sk., Erdem Cd.) Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
KONAK
Çınarlı (Fatih Cd.) Planlandı 19.09.2026 - 20.09.2026 20:00 - 04:00
Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Çınarlı (Fatih Cd.) Planlandı 19.09.2026 09:00 - 12:00 Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Akdeniz (Şehit Fethi Bey Cd.) Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
MENDERES
Orta (1083. Sk., 1085. Sk., 1087. Sk., 1167. Sk., 1169. Sk., 1171. Sk., 1172. Sk., 1178. Sk., 1180. Sk., 1182. Sk., 1189. Sk., 1193. Sk., 1195. Sk., 1218. Sk., 1220. Sk., 1222. Sk., 1224. Sk., 1226. Sk., 1228. Sk., 1230. Sk., 29 Ekim Cd., 8101. Sk., 8103. Sk., Kamil Eser Cd., Türkan Saylan Cd.) Planlandı 19.09.2026 09:00 - 12:00 Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Gümüldür İnönü (1260. Sk., 6159. Sk.), Orta (1113. Sk., 1117. Sk., 1260. Sk., 1264. Sk., 1272. Sk., 1274. Sk., 8103. Sk., 8103/1. Sk., Kamil Eser Cd., Koy Yolu) Planlandı 19.09.2026 13:00 - 16:00 Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Çukuraltı (2133. Sk., 2135. Sk., 2137. Sk., 2139. Sk., 2139/1. Sk., 2141. Sk., 2143. Sk., 2145. Sk., 2147. Sk., 2149. Sk., 2151. Sk., 2153. Sk., 2155. Sk., 2190. Sk., 2192. Sk., 2194. Sk., 2196. Sk., 2198. Sk., 2200. Sk., 2202. Sk., 2204. Sk., 2208. Sk., 2210. Sk., Mustafa Kemal Paşa Blv.) Çalışma Nedeni: Ağaç Kesimi
GAZİEMİR
Fatih (1142. Sk., 1182. Sk., 1184/1. Sk., 1184/2. Sk., 1184/3. Sk., 1185. Sk., 1201/1. Sk., 1203. Sk., Ege Cd.) Planlandı 19.09.2026 14:00 - 18:00 Çalışma Nedeni: Ağaç Kesimi
Fatih (1157. Sk., 1158. Sk., 1159. Sk., 1187. Sk., 1188/1. Sk., Ege Cd.) Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
BAYRAKLI
Gümüşpala (7000. Sk., 7030. Sk., 7030/1. Sk., 7030/2. Sk., 7032. Sk., 7033/2. Sk., 7033/3. Sk., 7034. Sk., 7035. Sk., 7036. Sk.), Turan Planlandı 19.09.2026 17:00 - 17:30 Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Gümüşpala (7000. Sk., 7030. Sk., 7030/1. Sk., 7030/2. Sk., 7032. Sk., 7033/2. Sk., 7033/3. Sk., 7034. Sk., 7035. Sk., 7036. Sk.), Turan Planlandı 19.09.2026 09:00 - 17:00 Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Turan Planlandı 19.09.2026 20:00 - 20:30 Çalışma Nedeni: Şebeke Bakım Çalışması
Mansuroğlu