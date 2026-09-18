Son Mühür- Haftanın son iş gününe gelmişken İZSU, İzmir genelindeki su kesintisi listesini sabah saatlerinde güncelledi. Yapılan son duyuruya göre, çeşitli bölgelerde meydana gelen altyapı ve şebeke sorunları nedeniyle vatandaşları su kesintileri bekliyor. Toplamda 7 ilçe 18 mahalleyi etkileyen bu kesintilerin süresi, arızanın boyutuna bağlı olarak 1 ila 4 saat arasında değişiklik gösteriyor.

İşte o liste!

Gün boyunca susuzluktan etkilenmemek adına ilgili bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması büyük önem taşıyor. Kesintiden etkilenecek ilçe ve mahallelerin detaylı listesi şu şekilde:

Bayraklı: Alpaslan, Cengizhan, Çay, Fuat Edip Baksı, Muhittin Erener ve R. Şevket İnce mahallelerinde 09.14-11.14 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacak. Kesintinin nedeni branşman arızası.

Bergama: Fatih Mahallesi’nde 09.15-11.15 saatleri arasında yaklaşık 2 saatlik kesinti yaşanacak. Nedeni ana boru arızası.

Karabağlar: Ali Fuat Cebesoy, Esenlik, Refet Bele ve Tahsin Yazıcı mahallelerinde 08.36-11.36 saatleri arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi uygulanacak. Kesintinin nedeni bölge sayaç bakımı.

Menderes: Orta Mahallesi’nde 08.46-09.46 saatleri arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yapılacak. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanıyor.

Menemen: Gölcük, İncirli Pınar, Yeşil Pınar ve Zeytinlik mahallelerinde 08.47-11.47 saatleri arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacak. Nedeni ana boru arızası.

Seferihisar: Akarca Mahallesi’nde 08.26-12.30 saatleri arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi bekleniyor. Kesintinin, bahçe içinde kalan ana boruların yola deplase edilmesi çalışması nedeniyle yapılacağı belirtildi.

Ödemiş: Kayaköy Mahallesi’nde 08.20-10.20 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacak. Kesintinin nedeni ana boru arızası.