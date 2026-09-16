Son Mühür- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir'in Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi'nde bulunan 158 ada 84 parsele ait yeni imar planı değişikliklerini askıya çıkardı. Yaklaşık 120 bin metrekarelik devasa alanı kapsayan bu hamle, mahkemelerin verdiği yürütmeyi durdurma kararları ve ardından Danıştay'dan dönen süreçlerin gölgesinde hayata geçirildi.

Yargı kararları ve danıştay süreci nasıl işledi?

Bölgeye ilişkin ilk planlar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında "Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlenmiş ve 2025 yılında onaylanarak yürürlüğe girmişti.

Ancak süreç şu aşamalardan geçerek bugüne evrildi:

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin davaları

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü tarafından planların ve rezerv yapı alanı kararının iptali istemiyle idari mahkemelerde davalar açıldı. İzmir 3. ve 7. İdare Mahkemeleri, rezerv yapı alanı kararının yürütmesini durdurmuş; buna bağlı olarak 1/25.000, 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli imar planlarının da hukuki dayanaktan yoksun kalarak yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti. Sürecin seyrini değiştiren gelişme Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'ndan geldi. Kurul, Çevre Düzeni Planı Değişikliği'ne yönelik yürütmenin durdurulması kararlarını kaldırarak Bakanlığın resen plan yapma ve onaylama yetkisinin bulunduğunu, bu sürecin ayrıca bir rezerv yapı alanı kararına bağlı olmadığını tescilledi.

Hukuki engeller aşıldı, yeni plan askıda

Yargı kararları doğrultusunda eksiklikleri gideren Bakanlık, 158 ada 84 parseli (eski 431 parsel) 7 Nisan 2026 tarihli oluru ile yeniden Rezerv Yapı Alanı olarak belirledi. Menderes Belediyesi tarafından verilen yapı ruhsatları ve onaylı vaziyet planları incelendiğinde, parseldeki mevcut yapılaşmanın ruhsatlar kapsamında karşılandığı ve ilave bir yapı ihtiyacının bulunmadığı tespit edildi. Bu doğrultuda, plan kararlarını fiili yapılaşma ihtiyacıyla uyumlu hale getirmek amacıyla Uygulama İmar Planı'ndaki emsal değerlerinde düşürülmeye gidildi.

Alan kullanım kararı depolama alanı olarak korunurken, hazırlanan yeni imar planı değişiklikleri kamu yararı, şehircilik ilkeleri ve üst ölçekli plan kararları gözetilerek askı sürecine çıkarıldı.