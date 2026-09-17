Olay, 4 Şubat 2023 tarihinde Menderes’te yaşanmıştı. İstanbul’dan araç kiralayarak ilçeye gelen 30 yaşındaki Ozan Dallı, halasının oğlu Cihan Aykal’ın (46) iş yerine gitmişti.

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği Aykal ile tartışan Dallı, yanında olan ruhsatsız tabancayla kuzenini vurarak öldürmüştü. Olayın ardından yakalanıp tutuklanan sanık hakkında İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Yerel mahkemeden indirimsiz cezalar

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi, görülen duruşmalar sonucunda sanık Ozan Dallı’yı "kasten öldürme" suçundan herhangi bir takdiri indirim uygulamadan müebbet hapis cezası verilmişti.

Mahkeme heyeti ayrıca sanığa "ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma" suçundan 7 yıl hapis ve 14 bin lira adli para cezası vermişti. Sanığın avukatının karara itiraz etmesi üzerine dosya temyiz incelemesine gönderilmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin kararı onadı

Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı. Yargıtay 1. Ceza Dairesinin kararında; eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin kesin verilerle belirlendiği, toplanan adli raporların yeterli olduğu ve işlenen suçun niteliğinin doğru belirlendiği kaydedildi.

Haksız tahrik indirimi yapılmadı

Yargıtay, sanık tarafının haksız tahrik indirimine yönelik taleplerini de kabul etmedi. Dairenin gerekçeli kararında, maktulden kaynaklanan haksız tahrik oluşturacak herhangi bir söz veya davranışın olmadığı, bu nedenle haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasının doğru olduğu vurgulandı.

Haksız tahrik indirimi yapılmadı

Yargıtay, sanık tarafının haksız tahrik indirimine yönelik taleplerini de kabul etmedi. Dairenin gerekçeli kararında, maktulden kaynaklanan haksız tahrik oluşturacak herhangi bir söz veya davranışın olmadığı, bu nedenle haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasının doğru olduğu vurgulandı.

"Şüpheden sanık yararlanır" kuralının ihlal edilmediğini ve yargılama sonucunda verilen cezanın yasalara uygun olduğunu belirten yüksek mahkeme, verilen kararı oy birliğiyle onadı.