Son Mühür/ Begüm Mol - Menderes Belediyesi, ilçede yaşayan öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla yeni bir destek programı başlattı. Bu kapsamda, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine nakdi kırtasiye desteği, üniversiteyi bu yıl kazanan öğrencilere ise ilk harçlık desteği sağlanacak.

Eğitime maddi destek

Başvurular, Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne yapılacak. Üniversite öğrencileri için başvuru süresi 9 Eylül’de, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için ise 30 Eylül’de sona erecek. Başvurularda öğrenci belgesi, veli ve öğrenci kimlik kartı ile IBAN bilgisi yer alan belge ibraz edilmesi gerekecek. Detaylı bilgi için 0232 700 00 00 numaralı telefonun 1019 veya 1332 dahili hatları aranabilecek.

Başkan Çiçek: “çocuklarımızın eğitimini önemsiyoruz”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “Çocuklarımızın eğitimini ve gelişimini daima önemsiyoruz. Eğitimli, çağa ayak uydurabilen, vizyoner nesiller için çocuklarımıza destek olmak istiyoruz. Maddi zorlukların çocuklarımızın eğitim hayatını etkilemesini istemiyoruz. İlkokul ve ortaokul öğrencilerimize kırtasiye, üniversiteyi ilk kez kazanan gençlerimize ise ilk harçlık desteği sağlayacağız. Ailelerimizin yükünü hafifletmek ve çocuklarımızın yüzünü güldürmek bizim için büyük mutluluk” dedi.