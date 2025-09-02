Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir’de bu ay düzenlenmesi beklenen il kongreleri öncesi, özellikle metropol ilçelerde adaylık ve denge tartışmaları hız kazandı.

Parti içi kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bazı ilçelerde adaylık açıklamaları yapılmaya başlanırken, kongre yarışın çetin geçeceği öngörülüyor.

Buca’da Çağdaş Kaya ipi göğüslüyor

İzmir’in en kalabalık CHP üye sayısına sahip ilçelerinden Buca’da yaklaşan ilçe kongresi heyecanı sürüyor. Mevcut tabloya göre kongrede tek adaylı bir yarışın gerçekleşmesi bekleniyor. Parti kulislerinde ise öne çıkan isim Çağdaş Kaya, mevcut ilçe başkanı olarak yeniden adaylığını koyması durumunda büyük olasılıkla destek bulacak gibi görünüyor.

Konak’ta Orçun Altanhan ve Serkan Kalmaz karşı karşıya

Konak ilçesinde yaklaşan CHP ilçe kongresi öncesi dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Uzun süredir Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ile CHP Konak İlçe Başkanlığı arasında bazı görüş ayrılıklarının olduğu biliniyor. Parti kulislerinde öne çıkan bilgilere göre, Başkan Mutlu geçmiş dönemde Buca’da siyaset yapan Serkan Kalmaz’ı desteklerken, mahallelerden gelen sonucun ise diğer aday Orçun Altanhan lehine şekillendiği ve kongrede başa baş bir tablo çıkacağı öne sürüldü.

Karabağlar’da tablo karışık

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın, Volkan Gürboğa’nın adaylığına sıcak baktığı kulislerden öğrenilirken, özellikle meclis grubunda ağırlığı olduğu bilinen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zafer Levent Yıldır’ın da kendisine yakın bir isim üzerinden kongreye müdahil olmak istediği iddia edildi.

Bayraklı’da rüzgar Demir’den yana esiyor

Metropolün önemli ilçelerinden Bayraklı’da ise Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Didem Gültekin’in görevden alınmasının ardından yerine atanarak gelen Münir Demir’in, Belediye Başkanı İrfan Önal’ın ve ilçenin önde gelen isimlerinin desteğini alarak, güçlü bir şekilde kongreye girebileceği aktarıldı.

Bornova’da Ertürk Çapın tek aday

Sakin bir delegasyon seçimi yaşayan Bornova’da ise Başkan Ömer Eşki’nin desteklediği mavi listenin mahallelerde önemli güç kazandığı öğrenilirken, Eşki’ye yakın siyaset yaptığı bilinen Ertürk Çapın’ın bir dönem daha aday olabileceği öğrenildi.