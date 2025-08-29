Son Mühür - İzmir’in Menderes ilçesinde belediye mülkiyetinde bulunan 6 taşınmaz satışa çıkarıldı. Menderes Belediyesi, söz konusu taşınmazları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kapalı teklif usulü ile ihale edecek.

SEFERİHİSAR'DA ÖNE ÇIKAN PARSEL

Satışa çıkarılan parseller arasında arsa, tarla ve zeytinlikler bulunurken, bir taşınmazın Seferihisar ilçesi sınırlarında yer alması dikkat çekti. Belediyenin yaptığı açıklamaya göre ihalelerden toplam 48 milyon 394 bin TL gelir elde edilmesi bekleniyor.

TARİH 10 EYLÜL

Taşınmazlar ilçenin farklı mahallelerinde konumlanırken, ihale 10 Eylül 2025 tarihinde Menderes Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.