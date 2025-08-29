Son Mühür/ Merve Turan - Torbalı Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek “Torbalı Güz Kitap Günleri”, 1-6 Eylül 2025 tarihleri arasında kitapseverleri bir araya getirecek. Torbalı Ertan Ünver Millet Parkı’nda gerçekleştirilecek etkinliklerde onlarca yazar, söyleşiler, imza günleri ve kültürel programlarla okurlarla buluşacak. Etkinliğin onur konuğu ise Türk edebiyatının önemli isimlerinden Latife Tekin olacak.

Edebiyatın kalbi Torbalı’da atacak

Altı gün boyunca edebiyattan tarıma, siyasetten tarihe birçok konu ele alınacak. Milletvekilleri, yazarlar, gazeteciler, akademisyenler ve sanatçılar katılımcılar arasında yer alacak. Torbalı Belediyesi, her yaştan kitapseverin ilgisini çekecek programda ziyaretçilere yazarlarla tanışma, kitaplarını imzalatma ve fikir alışverişi yapma imkânı sunacak. 5 Eylül Cuma günü ise “Gençlik Buluşması” düzenlenecek.

Başkan Demir’den davet

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, kültür ve sanatın birleştirici gücüne inandıklarını belirterek, “Torbalı Güz Kitap Günleri, ilçemizi edebiyatın ve düşüncenin buluşma noktası haline getirecek. Değerli yazarları, akademisyenleri, siyasetçileri, gazetecileri, sanatçıları ve genç düşünceyi bir araya getireceğiz. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.

Gün gün program

1 Eylül Pazartesi

20.00-20.50: İklim Değişikliği, Emek ve Adalet – Doç. Dr. Ceyhun Güler, Dr. Esin Aslanapay

21.00-21.50: Onurlu Barış Lozan – Sinan Meydan

2 Eylül Salı

20.00-20.50: Türkiye’de Eğitim, Gençlik ve Gelecek – Berkay Gezgin, Çağdaş Çelik

21.00-21.50: Tarımdaki Sorunlar ve Çözüm – Ali Ekber Yıldırım (Moderatör: Murat Büyükyılmaz)

3 Eylül Çarşamba

20.00-20.50: Türkiye Tarımı ve İzmir Modeli – Aziz Kocaoğlu, Gökhan Günaydın

21.00-21.50: Medyanın Halleri – Prof. Dr. Sevda Alankuş, Burcu Karakaş

4 Eylül Perşembe

20.00-20.50: Türkiye’nin Geleceği – Ali Mahir Başarır, Ali Gökçek

21.00-21.50: Sevgili Arsız Ölüm’den Zamansız’a – Latife Tekin

22.30-23.00: İtirazın Mizahı – Müfit Can Saçıntı

5 Eylül Cuma

20.00-20.50: Yapay Zekâ ve İşin Geleceği – Dr. Arif Koşar

21.00-22.30: Gençlik Buluşması – Başkan Övünç Demir ile

6 Eylül Cumartesi

20.00-20.50: Küllerinden Doğan Kadınlar – Pelin Batu, Hilal Yağız, Gizem Çetinkol

21.00-21.50: Devrim Mutfağı – Umur Talu, Dr. Bengi Başaran

22.00-22.50: Şiirli Şarkılar – Pelin Batu, Haluk Çetin