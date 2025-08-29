Son Mühür/ Merve Turan - Torbalı Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek “Torbalı Güz Kitap Günleri”, 1-6 Eylül 2025 tarihleri arasında kitapseverleri bir araya getirecek. Torbalı Ertan Ünver Millet Parkı’nda gerçekleştirilecek etkinliklerde onlarca yazar, söyleşiler, imza günleri ve kültürel programlarla okurlarla buluşacak. Etkinliğin onur konuğu ise Türk edebiyatının önemli isimlerinden Latife Tekin olacak.
Edebiyatın kalbi Torbalı’da atacak
Altı gün boyunca edebiyattan tarıma, siyasetten tarihe birçok konu ele alınacak. Milletvekilleri, yazarlar, gazeteciler, akademisyenler ve sanatçılar katılımcılar arasında yer alacak. Torbalı Belediyesi, her yaştan kitapseverin ilgisini çekecek programda ziyaretçilere yazarlarla tanışma, kitaplarını imzalatma ve fikir alışverişi yapma imkânı sunacak. 5 Eylül Cuma günü ise “Gençlik Buluşması” düzenlenecek.
Başkan Demir’den davet
Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, kültür ve sanatın birleştirici gücüne inandıklarını belirterek, “Torbalı Güz Kitap Günleri, ilçemizi edebiyatın ve düşüncenin buluşma noktası haline getirecek. Değerli yazarları, akademisyenleri, siyasetçileri, gazetecileri, sanatçıları ve genç düşünceyi bir araya getireceğiz. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.
Gün gün program
1 Eylül Pazartesi
20.00-20.50: İklim Değişikliği, Emek ve Adalet – Doç. Dr. Ceyhun Güler, Dr. Esin Aslanapay
21.00-21.50: Onurlu Barış Lozan – Sinan Meydan
2 Eylül Salı
20.00-20.50: Türkiye’de Eğitim, Gençlik ve Gelecek – Berkay Gezgin, Çağdaş Çelik
21.00-21.50: Tarımdaki Sorunlar ve Çözüm – Ali Ekber Yıldırım (Moderatör: Murat Büyükyılmaz)
3 Eylül Çarşamba
20.00-20.50: Türkiye Tarımı ve İzmir Modeli – Aziz Kocaoğlu, Gökhan Günaydın
21.00-21.50: Medyanın Halleri – Prof. Dr. Sevda Alankuş, Burcu Karakaş
4 Eylül Perşembe
20.00-20.50: Türkiye’nin Geleceği – Ali Mahir Başarır, Ali Gökçek
21.00-21.50: Sevgili Arsız Ölüm’den Zamansız’a – Latife Tekin
22.30-23.00: İtirazın Mizahı – Müfit Can Saçıntı
5 Eylül Cuma
20.00-20.50: Yapay Zekâ ve İşin Geleceği – Dr. Arif Koşar
21.00-22.30: Gençlik Buluşması – Başkan Övünç Demir ile
6 Eylül Cumartesi
20.00-20.50: Küllerinden Doğan Kadınlar – Pelin Batu, Hilal Yağız, Gizem Çetinkol
21.00-21.50: Devrim Mutfağı – Umur Talu, Dr. Bengi Başaran
22.00-22.50: Şiirli Şarkılar – Pelin Batu, Haluk Çetin