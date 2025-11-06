Son Mühür/ Osman Günden - Menderes Maurice Aliberti–Esin Özgener İlkokulu 3/A sınıfında yapılan başkanlık seçimlerinde ilham veren bir olay yaşandı. Başkan yardımcısı seçilen öğrenci Miray Öre, arkadaşlarına “kazanırsam size kek yaparım, sınıfa da Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’i getireceğim” dedi.

Öre sözünü tutarak arkadaşlarına kek yaptı. Annesinin bu anı sosyal medyada paylaşması üzerine durumu gören Başkan Çiçek, bu anlamlı vaadi karşılıksız bırakmadı.

Başkan Çiçek’ten miniklere ziyaret

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Başkan Yardımcısı Miray Öre ve sınıf başkanı Azra Bozkurt’a sürpriz yaparak sınıfı ziyaret etti. Çocuklarla sohbet eden Çiçek, öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Miniklerin yaşadığı heyecan ve mutluluk dikkat çekti.

“Seçim vaadini birlikte yerine getirdik”

Ziyaretin ardından konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “Seçim vaadi olarak belediye başkanını sınıfa getirme sözü veren Miray Öre’yi, sınıf başkanı Azra Bozkurt’u ve 3/A sınıfını ziyaret ettim. Seçim vaatlerini teker teker yerine getiren bir başkan olarak sınıf başkanımızın da vaadini birlikte gerçekleştirdik. Çocuklarımızın heyecanını görmek çok değerliydi” dedi.

“Çocuklarımız mutlu olsun”

Başkan Çiçek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizleri misafir eden Miray ve Azra’ya başarılar diliyorum. 3/A sınıfı ve tüm öğrencilerimizin başarılı bir eğitim hayatı olmasını temenni ediyorum. Çocuklarımızın hayallerinden vazgeçmeyip amaçlarına ulaşmaları için her zaman yanlarında olacağız. Biz büyüklerin görevi, onların yolunu açmak. Çocuklarımız mutlu olsun, geleceğin büyük insanları onlar.”