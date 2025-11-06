Son Mühür / Yiğit Uzun - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 yılı Sayıştay Denetim Raporu, belediyedeki torpilli kadro düzenini gün yüzüne çıkardı. Denetçilere göre belediyede görev yapan üç personel, 14 Haziran 2016 tarihinde hiçbir sınava girmeden “dalgıç” kadrosuna geçirildi.

Sayıştay, bu atamaları “açık mevzuat ihlali” olarak tanımladı ve “kazanılmış hak oluşturmaz” dedi. Başka bir deyişle, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde birilerinin sınavla değil, arka kapıdan kadro aldığı ortaya çıktı.

LİYAKAT RAFA KALKTI MASA BAŞI DALGIÇLIK

Atamaların yapıldığı tarihte yürürlükte olan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, “dalgıç” unvanını sınavla alınabilecek kadrolar arasında sayıyordu. Ancak belediye, üç personeli ne sınav ne de belge olmadan dalgıç yaptı.

Sayıştay raporunda, “Bu unvana atanacak kişilerin özel sertifikaya ve unvan değişikliği sınavında başarı belgesine sahip olması zorunludur” denildi. Buna rağmen belediyenin, 2016’da bu kişileri doğrudan dalgıç kadrosuna geçirdiği kaydedildi. Raporun ilgili bölümünde dalgıç kadrosunun görev tanımı da hatırlatılıyor:

“Dalgıçlar; su altı hatlarının kontrolü, baraj ve iskele onarımları ile arama kurtarma faaliyetlerinde görev alır.”

Bu kritik görevlere getirilen kişilerin teknik yeterliliği, dalış sertifikası veya eğitim geçmişine dair hiçbir belge bulunmadı.

BELEDİYEDEN SKANDAL SAVUNMA

Belediye yönetimi, bu atamaları savunmak için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76’ncı maddesine sığındı. Yani, “biz sadece naklen atama yaptık” dedi.

Fakat Sayıştay bu savunmayı reddetti ve “Naklen atama yetkisi, unvan değişikliği sınavını ortadan kaldırmaz” diyerek noktayı koydu.

“Yönetmelikle belirlenmiş sınav şartı, idarenin takdir hakkıyla bertaraf edilemez.”

Rapora göre bu uygulama, belediye yönetiminin mevzuatı dolanarak sınav şartını by-pass etmesi anlamına geliyor.

KAZANILMIŞ HAK DEĞİL, KANUNSUZ ATAMA

Denetçiler, “Bir göreve atanırken gerekli şartlar taşınmıyorsa, bu görevi yıllarca yapmak bile kazanılmış hak doğurmaz” diyerek kritik bir uyarı yaptı.

Yani sınavsız dalgıç atamaları:

Her an iptal edilebilir,

Bu kadro üzerinden ödenen maaş farkları “yersiz ödeme” sayılabilir,

Atamayı yapan yöneticiler hakkında mali sorumluluk doğabilir.

Sayıştay açık konuştu: Bu atamalar hukuken yok hükmünde.

RAPORUN SONUCU TORPİL ZİNCİRİNE DUR DENMELİ

Sayıştay raporu, yalnızca üç kişilik bir usulsüzlük değil, sistematik bir eğilimi de işaret ediyor. Denetim organı, belediyeye açık çağrı yaptı:

“Benzer şekilde yapılan tüm unvan değişiklikleri gözden geçirilmeli, sınav şartı olmayan hiçbir atama yapılmamalıdır.”