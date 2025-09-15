Son Mühür/ Osman Günden - Menderes Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında ilçe genelinde spor etkinlikleri düzenleyecek. Belediye spor hocaları öncülüğünde gerçekleşecek programda pilates, plaj futbolu, ayak tenisi, masa tenisi ve basketbol etkinlikleri yer alacak.

Program belli oldu

Etkinlikler 16 Eylül’de Özdere Gençlik Parkı’nda pilates ile başlayacak. 17 Eylül’de Belediye Binası önünde ayak tenisi, masa tenisi ve basketbol yapılacak. 18 Eylül’de Sunal Tülbentçi Parkı’nda pilates gerçekleştirilecek. 19 ve 20 Eylül’de Özdere Arkadaş Kafe’de plaj futbolu heyecanı yaşanacak. Hafta ise 21 Eylül Pazar günü Özdere Hizmet Binası’ndan başlayıp Arkadaş Parkı sahilinde son bulacak “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu” ile tamamlanacak.

Başkan Çiçek’ten davet

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, hafta kapsamında düzenlenecek etkinliklere tüm vatandaşları davet ederek, “Sporu ve sporcuyu her zaman destekliyoruz. Avrupa Hareketlilik Haftası’nda da ilçemizi sporla buluşturuyor, herkesi sağlıklı bir hayat için hareket etmeye çağırıyoruz” dedi.