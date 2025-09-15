Son Mühür/Merve Turan- Buca Belediyesi’nde 9 Eylül tarihinde, yaklaşık 200 bin TL’lik maaş alacakları bulunduğunu belirten işçiler, yönetimle yapılan görüşmelerden sonuç alamayınca belediye binasında işgal eylemi başlatmışlardı. Kapılar işçilere özel olarak açılırken, Belediye Başkanı Görkem Duman’ın maaşların tamamını ödeyemeyeceklerini, ödemeleri kısmi olarak gerçekleştireceklerini belirtmişti. Eylemin yedinci gününde Buca’da çöplerin biriktiği ve halkın duruma tepkili olduğu gözlemlendi.

Başkan Duman’dan açıklama: “Ekonomik gerekçelerle maaş gecikmeleri yaşandı”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yaşanan krizle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kıymetli Bucalılar, değerli belediye çalışanlarımız; DİSK 6 No’lu Şube’nin başlattığı iş bırakma eylemi devam etmektedir.

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle maaş ödemelerinde gecikmeler yaşandığını biliyor ve çalışanlarımızın zor günler geçirdiğinin farkındayız. Bu süreci en kısa sürede aşabilmek için tüm önlemleri alıyoruz.”

Duman, sendika ile yapılan görüşmeler sonucunda eksik maaşların %85’inin 12 Eylül’de ödendiğini, kalan %15’lik bölümün ise 19 Eylül’e kadar yatırılacağını taahhüt ettiklerini belirtti.

İş bırakma eylemi greve dönüştü

Başkan Duman, açıklamasının devamında iş bırakma eyleminin sınırlarını aştığını vurguladı:

“Bireysel iş bırakmanın ötesine geçmiş, sendika yönetiminin baskısıyla toplumsal bir eyleme, hatta greve dönüşmüştür. Biz, çalışanlarımızın haklarını eksiksiz ödemeye devam ederken, sürecin politik bir zemine taşındığını gözlemliyoruz. Önceliğimiz, emekçilerimizin alın teriyle kazandıkları hakların ödenmesidir.”

Duman, eyleme katılan ve görevini yerine getirmeyen çalışanlar için disiplin sürecinin başlatılacağını da belirtti ve “Buca halkının sağlığı her şeyden önemlidir” mesajını verdi.