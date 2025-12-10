Son Mühür Erkan Doğan - Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri-Paramedik Derneği (ATTDER) Genel Başkanı Osman Nuri Kundakçı, büyükşehir belediyelerine, ‘ambulans bağışı’ çağrısı yaptı. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Sağlık Bakanlığı’na 100 yeni ambulans bağışladığını hatırlatan Kundakçı, “Bu tür kalıcı yatırımların çoğalmasını diliyoruz” dedi.

Türkiye’de 112 ambulanslarının bir çoğunun ömrünü tamamladığını, kilometre sayılarının da 400 bini geçtiğini anlatan Kundakçı, “Samsun Büyükşehir Belediyesi ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun destekleriyle temin edilen 100 tam donanımlı ambulansın İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edilmesi, ülkemizin acil sağlık hizmetleri adına son yıllarda atılan en değerli adımlardan biridir. Teslim töreninin, Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun katılımıyla gerçekleşmesi ise bu anlamlı katkının ulusal düzeydeki önemini pekiştirmiştir. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin bu örnek nitelikteki desteği, yalnızca Samsun halkına değil, Türkiye’nin acil sağlık yapılanmasına da umut veren bir yaklaşım sergilemiştir. Ambulans filolarının güçlendirilmesi; daha hızlı, daha etkin ve daha güvenli acil sağlık hizmeti sunmanın temel şartlarından biridir. Bu bağış; yerel yönetimlerin, vatandaşın hayatına doğrudan dokunan projelere ne kadar güçlü katkı sağlayabileceğinin açık bir göstergesidir” diye konuştu.

“Bursa’nın ilham olmasını diliyorum”

Kundakçı şunları söyledi, “Bu vesileyle, diğer Büyükşehir belediye başkanlarına da çağrıda bulunuyoruz: "Acil sağlık hizmetleri, siyaset üstü, tamamen insan hayatına dokunan bir alandır. Ambulans kapasitesinin artırılması, modern sağlık hizmetlerinin tüm ülkeye eşit şekilde ulaştırılması için kritik önem taşımaktadır. Samsun’da sergilenen bu vizyoner yaklaşımın, diğer Büyükşehir belediyelerimize de ilham olmasını temenni ediyor; milletimizin sağlık güvenliğine yönelik bu tür kalıcı yatırımların çoğalmasını diliyoruz”