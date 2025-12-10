Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odası camiasının uzun yıllar boyunca hizmet veren değerli ismi merhum Cemal Tercan, düzenlenen hüzünlü bir törenle ebediyete uğurlandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, esnaf teşkilatının önde gelen temsilcileri ve çok sayıda üyenin katılımıyla gerçekleştirilen tören, Tercan'a duyulan saygının ve vefanın bir göstergesi oldu.

Son yolculuğuna uğurlandı

Merhum Cemal Tercan için son yolculuğundan önce anlamlı bir veda töreni, İzmir Esnaf Birliği hizmet binasında gerçekleştirilmişti.

Törene, Türkiye genelindeki esnaf ve sanatkârları temsilen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de katılım gösterdi.

Ayrıca, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yalçın Ata ve bölgedeki çok sayıda oda başkanı da hazır bulunarak merhuma dualarla veda etti.

Özverili hizmetleri anıldı

Tören boyunca söz alan meslek örgütü temsilcileri ve esnaf teşkilatının üyeleri, merhum Tercan'ın esnaf kültürünün yaşatılmasına yaptığı katkıları ve yıllar boyu sürdürdüğü özverili çalışmalarını minnetle yâd etti.

Yapılan konuşmalarda, Tercan'ın esnaf ve sanatkârların birliği ve dayanışması için gösterdiği çaba ve camiaya bıraktığı hizmet mirası vurgulandı.

İzmir esnaf teşkilatı, Tercan'ı saygı ve dualarla son yolculuğuna uğurlarken, onun anısını yaşatma sözü verdi.