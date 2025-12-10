Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi, çevre felaketleri, hukuki süreçler ve halk sağlığı endişeleri nedeniyle bölge halkı ve siyasi partilerin gündeminde. Son yaşanan toprak kaymaları ve tesisin tekrar kullanıma açılması, tepkileri zirveye taşıdı.

Toprak kaymaları ve tahliyeler

Harmandalı bölgesinde yaşanan ciddi erozyonlar nedeniyle bölge halkı büyük bir tehlike altında. Ahmet Efendi Mahallesi Muhtarı, yaptığı açıklamada, "Şu anda çöp alanında çok büyük erozyonlar yaşanmakta. 14 hane toprak kaymasından ötürü tahliye edilmek zorunda kalındı," diyerek durumun vahametini ortaya koydu. Muhtar, yaşananların çok ciddi masraflara ve çevre kirliliğine yol açtığını belirtti ve halk sağlığı için büyük bir tehlike olduğunu vurguladı.

Hukuki süreç ihlali ve bakanlık izni tepkisi

Mahalle sakinleri ve temsilcileri, tesisin tekrar kullanıma açılmasının mahkeme kararlarına aykırı olduğunu savundu. Eski mahalle muhtarının 6 yıllık mücadelesi sonucu, 5 Mayıs 2025 tarihinde Harmandalı'daki çöp depolama alanının halk sağlığı tehlikesi nedeniyle durdurulmasına karar alınmıştı.

Ancak yapılan açıklamalara göre, bu karara rağmen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan ikinci kez izin alınarak tesisin 31 Aralık'a (Yılbaşı gecesi) kadar tekrar depolama alanı olarak kullanıma alındığı belirtildi.

"Mahkeme kararları tüm daireler için bağlayıcıdır. Kesinleşen bu karar eksiksiz uygulanmalıdır... Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından alınan geçici süre ile çöp depolama kararı hukuku dolandırmaktır."

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne: "Elinizi Harmandalı'dan çekin"

Bölge halkı, 33 yıldır büyükşehiri yönetenlerin buraya bir çözüm bulamamasını eleştirerek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a çağrıda bulundu. Mahalle temsilcileri, "Buradan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Bey'i uyarıyoruz. Elinizi Harmandalı üzerinden çekin. Halklar yasalardan önce gelir," diyerek tepkilerini dile getirdi.

Açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi işlevini tamamlamıştır. Yerleşim yerlerinin içerisinde kalmış bir tesistir," ifadeleri kullanılarak tesisin acilen kapatılması gerektiği belirtildi.

Uzman görüşü ve siyasi temsilcilerden destek

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in, sorunun kökenine inerek, "Çöp toplama alanı olsun, yerleşim yeri olsun, çöp atmak için iyi bir jeoloji çalışması yapılması gerekir. Bu çalışmalar ilk başta çok iyi yapılmadığı için bunlar yaşanıyor," uyarısında bulunduğu belirtildi.

Siyasi partilerin Çiğli ilçe başkanları da halkın yanında yer aldı:

İYİ Parti Çiğli İlçe Başkanı Şükran Dumlu: Durumun siyaset üstü olduğunu belirterek, "Sağlık söz konusu. Doğan bebekler artık sakat doğmaya başladı. Bu acil el konulması gereken bir konu," dedi.

Saadet Partisi Çiğli İlçe Başkanı Dalyan Aktepe: Harmandalı'nın İzmir'in "arpa bahçesi" olmadığını belirterek, "33 yıldır evsel atık, tıbbi atık, siyanür, aklınıza gelebilecek her türlü atık vahşi bir şekilde dökülüyor. Lütfen Harmandalı çöplüğü artık miladını doldurmuştur," çağrısında bulundu.

Vatandaşlar ise net bir taleple, "Biz çöp istemiyoruz, Çiğli Belediye Meclisi bu kararı alsın," diyerek yetkililere seslendi. Basın açıklamasında, Bornova ve Karşıyaka gibi çevre ilçelerin çöpü kendi bölgelerinde istemediği hatırlatılarak, sorunun İzmir'in tüm ilçelerinin ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı.