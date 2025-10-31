Son Mühür/ Osman Günden - Menderes Belediyesi ekipleri, ilçe merkezi ve sahil bölgesinde geniş kapsamlı bahçe atığı ve mobilya temizliği yaptı. Parklardan yol kenarlarına kadar birçok noktada gerçekleştirilen çalışma ile ilçede temizlik seferberliği sürdü.

Menderes’te geniş kapsamlı temizlik çalışması

Menderes Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla bahçe atıkları ve kullanılmış mobilyaların toplandığı geniş çaplı temizlik operasyonu gerçekleştirdi. Merkez ve sahil bölgesinde sokaklar, parklar, yeşil alanlar, kanallar ve çöp çevrelerinde detaylı temizlik uygulandı.

“Tertemiz bir Menderes için çalışıyoruz”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yürütülen çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Göreve geldikten sonra temizlik alanında önemli yatırımlar yaptık. Büyük bir temizlik seferberliği başlattık. Önce sokak temizliği, ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle cadde temizlikleri yaptık. Kanalların, molozların ve çeşitli atıkların temizliğini gerçekleştirdik. Şimdi de bahçe ve mobilya atıklarını topluyoruz. Tertemiz bir Menderes için çalışmayı sürdüreceğiz.” Çiçek, temiz bir çevreyi gelecek nesillere bırakma hedefiyle çalışmaların düzenli şekilde devam edeceğini vurguladı.