Son Mühür / Yağmur Daştan - Menderes Belediyesi’nin ilçenin sevilen turistik noktalarından Özdere’nin Orta Mahallesi’nde bulunan Gençlik Parkı’nda kurmayı planladığı gece pazarı, bölgede yaşayan vatandaşın büyük tepkisine yol açtı. Bölgede pazarın açık olduğu saatlerde büyük yoğunluk çevre ve gürültü kirliliği oluşturacağını belirterek projeye karşı çıkan vatandaş, “Halkın malı halkta kalmalı” çağrısı yaptı.

Projeye sonuna kadar karşı olduklarını belirterek imza kampanyası başlatan Özdereliler, topladıkları imzaları belediyeye de iletti. Tüm girişimlerine rağmen hala geri adım atılmadığını ve projenin iki gün sonra hayata geçeceğini belirten vatandaş, halkın ortak kullanımına açık olan yeşil alanların ve çimlik bölgelerin pazar yeri olarak kullanılmasının dinlenme, sosyalleşme ve nefes alma alanlarını önemli ölçüde kısıtlayacağını belirterek ‘Bu çalışmadan vazgeçin” dedi.

“Talebimiz halkın görüşlerinin alınması”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bölge sakinlerinden Nilgün Karadeniz, “Deniz kıyısında bulunan, doğal ve yeşil dokusuyla öne çıkan mahallemizin korunmasını, ortak yaşam alanlarımızın gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılmasını istiyoruz. Bu nedenle görüşlerimizi ve tepkimizi tamamen demokratik ve yasal yollarla dile getiriyoruz. Talebimiz; mahalle halkının görüşlerinin dikkate alınması, olası etkilerin şeffaf bir şekilde değerlendirilmesi ve kamu yararını önceleyen bir karar sürecinin işletilmesidir” dedi.

“O alan tamamen öldü…”

27 Haziran’da pazaryerinin açılacağı söyleniyor ama biz sonuna kadar karşıyız” diyen Karadeniz, “Kaymakamlığa giderek görüşmelerimizi yaptık. Belediye bizi muhatap kabul etmiyordu, sorunları yazıp vermemizi istiyorduk. Daha sonrasında belediye başkan yardımcısıyla görüştük ve o da gerekli anlaşmaların olduğunu söyledi. Şu anda ne yapılıyor bilmiyoruz ama biz bu pazarı bölgemizde istemiyoruz. Gerekirse yeniden bir imza kampanyası başlatacağız. O alan tamamen öldü. İnsanlar günübirlikçi olarak bölgemize geliyor. Şimdi gelenler pazaryerinin gölgeliklerine sığınıyor. Kamu alanı kamuda kalmadı ve halkın olmalı. Burada her şey ranta çevrildi. Denizler bizim, sahiller bizim. Bu durum belediyeye de çok büyük zarar ama neden böyle bir şey yapıyorlar anlamıyoruz” diye konuştu.