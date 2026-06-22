Son Mühür- Yaz geldi, sahiller dolup taşmaya başladı. Sahil eğlencesinin başrolü plaj voleybolu da sahnede yerini aldı. Bu kapsamda Menderes Belediyesi, Özdere Çukuraltı sahilinde plaj voleybolu turnuvası düzenleyecek.

Turnuva tarihleri ve başvuru detayları

Eğlencenin zirve yapacağı turnuva 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak. Son başvuru tarihi ise 25 Harian Perşembe günü olarak bildirildi. Sınırlı sayıda katılımı olan turnuvaya 0506 955 53 51 numaralı telefon aranarak veya Menderes Gençlik ve Eğitim Merkezi’ne (MEGEM) gelerek başvuru yapılabilecek.

Turnuvanın kuralları basit. Turnuva, 6’şar takımdan oluşan 2 grup olarak başlayacak. Grubunu il iki sırada bitiren takımlar yarı finale kalacak. Turnuvayı ilk 3 sırada bitiren takımlara kupa ve madalya verilecek. Maçlar 25 sayıdan iki set olarak oynanacak.

Başkan Çiçek’ten davet: "Birlikte eğlenelim"

Etkinlik hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “Spora ve sporcuya verdiğimiz değeri her fırsatta gösteriyoruz. Menderes’te sporu sevdirmek adına daima faal olarak çalışıyoruz. Yine vatandaşlarımızın seveceği, katılarak eğlenceli vakit geçirebileceği bir turnuvayı gerçekleştireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı Menderes’imizin güzel sahil manzarasına karşı oynanacak turnuvamıza bekliyoruz. Birlikte eğlenelim, sporun ve yazın tadını çıkaralım” dedi.