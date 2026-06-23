İzmir Menderes’te, hakkında uzaklaştırma kararı olan eşi Serpil G.’yi bıçaklayarak katleden Ahmet G., hakim karşısına çıktı. "Canavarca hisle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık, mahkemedeki savunmasında her kadın cinayeti davasında duyulan klasik iddialara sığındı. Ancak duruşma salonunda tanık olarak dinlenen çocukların ifadeleri, "kahvaltı sürprizi" adı altında eve gelen ölümün soğuk yüzünü ortaya çıkardı.

"3. darbeden sonrasını hatırlamıyorum"

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunma yapan Ahmet G., eşinin kendisini aldattığını öne sürerek suçlamalardan sıyrılmaya çalıştı. Sosyal medya hesabı yüzünden tartışma çıktığını iddia eden sanık, eşinin KADES uygulamasına basacağını söylemesi üzerine öfkelendiğini anlattı.

Kürsüde ağlamaya başlayan ve bu nedenle duruşmaya ara verilmesine sebep olan sanık, aradan sonra savunmasını yazılı olarak teslim etmek istediğini belirtti. Mahkeme başkanının sorusu üzerine ise hafıza kaybı bahanesine sığınarak, "Üçüncü bıçak darbesinden sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

Kan donduran bu savunmaya karşılık, maktulün annesi Elmas Rodoplu kızının yıllardır bu tehditle yaşadığını söyledi. Rodoplu, "Kızım defalarca boşanmak istedi. Ama bizi ve çocukları kullanarak onu ölümle tehdit etti" diyerek sanıktan şikayetçi oldu.

Çocuklar o anları anlattı

Davanın en sarsıcı anları ise çiftin 14 ve 10 yaşındaki iki çocuğunun tanıklığı sırasında yaşandı. Çocukların anlattıkları, cinayetin anlık bir öfkeyle değil, planlı bir şekilde işlendiği şüphesini kuvvetlendirdi.

14 yaşındaki B.G., annesinin bir yıldır ayrılmaya çalıştığını ancak babasının buna şiddetle karşı çıktığını belirtti. Olay sabahını ise şu sözlerle aktardı:

"Babam telefonla beni arayıp kapıda olduğunu, bize kahvaltı sürprizi yapacağını söyledi. Eve geldi, öğlen yine ayrılma meselesi açıldı. Odamda ders çalışırken sesleri duyunca yardım çağırmak için dışarı fırladım."

10 yaşındaki küçük kardeş B.G.’nin ifadesi ise salondaki sessizliği derinleştirdi. Küçük çocuk, "O kişi olay günü eve geldiğinde 'Size bir sürprizim var, sizi çok seviyorum unutmayın' dedi. Abimle odadayken sesleri duyduk. Olayı gözlerimle gördüm" diye konuştu.

Uzaklaştırma kararı bile koruyamadı

Cinayetin arka planındaki adli ihmal ve çaresizlik de dava dosyasında yer alıyor. Serpil G., hunharca katledilmeden tam iki hafta önce, 22 Eylül 2025'te eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Devletin koyduğu bu barikat, 5 Ekim 2025'te Menderes Görece Mahallesi'ndeki o evde yıkıldı.

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksik hususların giderilmesini ve suçun niteliği gereği sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, Ahmet G.'nin tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Adalet arayışı, bir sonraki duruşmada devam edecek.

