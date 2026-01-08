Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in Menderes ilçesinde tarımsal kalkınma ve kadın iş gücünün ekonomiye kazandırılması adına vizyoner bir adım atıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın öncülüğünde başlatılan proje ile yüksek ekonomik değeriyle bilinen salep bitkisi, Menderesli kadın üreticilerin yeni umudu oldu.

Menderes’te katma değerli tarım dönemi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde ekonomik refahı artırmak ve artan maliyetler karşısında üreticiyi korumak amacıyla "Gelir Getirici Alternatif Ürünlerin Üretiminin Teşvik Edilmesi Projesi"ni hayata geçirdi. Bu kapsamda, Menderes Yeniköy Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi’nin taleplerine hızlıca yanıt veren Büyükşehir ekipleri, bölgedeki tarımsal çeşitliliği artırmak için düğmeye bastı. 2025 yılının ekim ayında düzenlenen stratejik buluşmada dile getirilen destek talebi, Başkan Tugay’ın talimatıyla somut bir yatırıma dönüştü. Yapılan saha analizleri ve teknik incelemelerin ardından, pazar payı oldukça yüksek olan salep fideleri toprakla buluşturuldu.

Kadınların gücü toprakla birleşti

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan uzman ziraat mühendisleri, üretim sürecinin her aşamasında kadın üreticilere eşlik etti. Sadece fide desteğiyle yetinilmeyen projede, Muğla İli Salep Üreticileri Birliği ile iş birliği yapılarak kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi. Menderesli kadınlara ve gençlere, salebin dikiminden bakımına, hasadından pazarlanmasına kadar tüm teknik detaylar aktarıldı. 100 metrekarelik deneme alanında oluşturulan özel üretim yataklarına 40 kilogram salep fidesi dikilerek, bölgenin tarım tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Bu hamleyle, geleneksel tarım ürünlerinin yanına katma değeri yüksek alternatiflerin eklenmesi ve kadınların üretim mekanizmalarında daha etkin rol alması hedefleniyor.

"Hedefimiz üreticinin kazancını katlamak"

Yürütülen çalışmaların detaylarını paylaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, yerel üreticinin ekonomik direncini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Üngür, “Menderes Yeniköy Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi ile el ele vererek önemli bir başlangıca imza attık. Günümüzdeki yüksek girdi maliyetleri, bizi daha karlı ve sürdürülebilir ürün desenlerine yönelmeye itiyor. Salep, hem pazar değeriyle hem de kullanım alanıyla bu anlamda stratejik bir bitki. Dikimini gerçekleştirdiğimiz bu fidelerin bakımı bizzat kadın kooperatifimiz tarafından yapılacak. Temel gayemiz, emek veren kadınlarımızın alın terinin karşılığını çok daha yüksek kazançlarla alabilmesidir” şeklinde konuştu.

Köyden kente göçü durduracak vizyon

Projenin hayata geçirilmesinde aktif rol oynayan Menderes Yeniköy Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi Başkanı Gülhan Çıkman, verilen desteğin bir bölgenin kaderini değiştirebileceğine vurgu yaptı. Çıkman, “Bugün attığımız adım, aslında büyük bir yerel kalkınma hareketinin ilk kıvılcımıdır. Kooperatif olarak yıllardır en büyük hayalimiz, küçük arazilere sahip köylümüzün, getirisi yüksek ürünlerle topraklarına sahip çıkmasını sağlamaktı. Sesimizi duyan ve bizi anlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi sayesinde bu hayal gerçek oldu. Akçaköy’den Kuyucak’a kadar uzanan bu havzayı tam teşekküllü bir salep vadisine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Gelir seviyesi arttığında ne köylümüz toprağını satacak ne de gençlerimiz iş aramak için şehre göç edecek. Ülkemizin ihtiyacı olan bu değerli ürüne sahip çıkmaktan gurur duyuyoruz” diyerek memnuniyetini dile getirdi.