Son Mühür/ Beste Temel - Kadına yönelik şiddetle mücadelede sivil toplum iş birliklerini genişleten Konak Belediyesi, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ile önemli bir protokole imza attı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ile TKDF Başkanı Canan Güllü arasında imzalanan “Ev içi şiddet acil yardım hattı iş birliği” protokolü kapsamında, federasyon bünyesinde hizmet veren Acil Yardım Hattı Konak’ta daha etkin biçimde kullanılacak.

Konak Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya; TKDF Ege Bölge Temsilcisi Av. Figen Merder, hukuk danışmanları Av. Nilgün Şentuna, Av. Efsun Matur ve Av. Gülce Mutoğlu Kılavuz, Kadın Hakları Derneği Başkanı Av. Hülya Gültekin, Konak Belediye Başkan Yardımcısı Simge Eldeniz ile Kadın Aile Hizmetleri Müdürü Nursun Karaburun Akıncı da katıldı.

Hukuki ve psikolojik destek mekanizması

Protokol kapsamında belediye çalışanları ve Konak’ta yaşayan kadınlar, şiddet ve istismar vakalarında 0212 656 96 96 ile 0549 656 96 96 numaralı telefonlardan Acil Yardım Hattı’na ulaşabilecek. Başvurular doğrultusunda kadınlar, mevcut hukuki, psikolojik danışmanlık ve sosyal destek mekanizmalarına yönlendirilecek.

Federasyon ayrıca üçer aylık periyotlarla hazırlayacağı bilgilendirme raporlarıyla, ilçe sınırlarındaki vaka istatistiklerini ve şiddetle mücadeleye ilişkin önerilerini Konak Belediyesi ile paylaşacak.

Mutlu: “Pozitif bir dönüşüm mümkün”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, yerel yönetimlere kadına yönelik şiddetle mücadelede büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.

Mutlu, “Türkiye’de kadın hareketi denince akla gelen ilk isimlerden biri Canan Güllü’dür. Kadın olmak dünyada zor, ülkemizde çok daha ağır koşullar barındırır. İzmir’de sekiz kadın belediye başkanının görev yapması bu dönem için güçlü ve simgesel bir tablo ortaya koyar. Bu nedenle kadınlar için her alanda somut çalışmalar üretmek zorundayız. Güvencesiz çalıştırılan ve her türlü şiddete maruz bırakılan kadın sayısı İzmir’de ve Konak’ta da yüksektir. Sizlerin desteği ve birlikte hayata geçirilecek çalışmalarla pozitif bir dönüşüm sağlanacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Güllü: “Konak’ta eşitlik rüzgarı daha derinden esecek”

TKDF Başkanı Canan Güllü ise kadına yönelik şiddete karşı yerelden politika üretmenin önemine dikkat çekti.

Güllü, “Kadınların karar alma mekanizmalarında yer alması, eşitliğin temel anahtarıdır. Nilüfer Mutlu’yu kadın mücadelesinin içinden gelen bir isim olarak tanıyorum. Konak, geçmişte de ilkleri hayata geçiren ilçelerden biri oldu. ILO’nun 190 sayılı ‘İş yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesi’ sözleşmesinin ilk imzacıları arasında yer aldı. Bu protokol ile birlikte Konak’ta eşitlik rüzgarı daha derinden esecek. İzmir, hem kurtuluşun simgesi hem de kadın mücadelesinin güçlü merkezlerinden biridir” dedi.

Acil yardım hattı nasıl çalışıyor

2003 yılında “Aile içi şiddete son” kampanyası kapsamında kurulan Acil Yardım Hattı, 2014 yılından bu yana Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından yürütülüyor. Hat üzerinden yapılan başvurularda öncelik, kadının hayatta kalması ve can güvenliğinin sağlanması olarak belirlendi. Ardından hukuki süreçler ve rehabilitasyon mekanizmalarına yönlendirme yapılıyor.

Gizlilik esasına göre çalışan hatta başvuranlarla sosyal hizmet uzmanı veya psikolog görüşme sağlıyor. Yüksek riskli vakalarda kolluk kuvvetleri bilgilendirilerek mağdurun adresine ekip yönlendiriliyor. Haklarını öğrenmek isteyen kadınlara da danışmanlık desteği sunuluyor.