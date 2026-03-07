İzmir’de yaşayan 14 yaşındaki lise öğrencisi Elif Su Gülbil, Avrupa Taekwondo Federasyonu tarafından Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen uluslararası turnuvada altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Genç sporcu elde ettiği derecenin ardından Bosna Hersek’te düzenlenecek finallere doğrudan katılma hakkı kazandı.

Tiran’da zirveye çıktı

Avrupa Taekwondo Federasyonu (ETU) tarafından 13-14 Şubat tarihlerinde Tiran’da düzenlenen ETU Grand Prix E6 eleme müsabakalarında mücadele eden Elif Su Gülbil, 44 kilo Genç Bayanlar kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

60 ülkeden sporcuların katıldığı uluslararası organizasyonda Gülbil, sırasıyla Yunan ve İtalyan rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi.

Final karşılaşmasını da kazanmayı başaran genç sporcu, hem altın madalya kazandı hem de Bosna Hersek’te düzenlenecek finallere katılma hakkı elde etti.

“Tekvandoya başlamayı hiç düşünmemiştim”

Göztepe Spor Kulübü bünyesinde yaklaşık 5 yıldır tekvando yapan Elif Su Gülbil, bu spora başlama hikayesini şöyle anlattı:

“Tekvandoya başlamak aklımın ucundan bile geçmemişti. 10 yaşındayken bir arkadaşımla birlikte başladık. O daha sonra bıraktı ama ben devam ettim. Zamanla çok sevdim ve artık profesyonel olarak yapmaya karar verdim.”

Tiran’daki turnuvada büyük heyecan yaşadığını ifade eden Gülbil, final karşılaşmasının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Hedef Antalya ve Bosna Hersek

Genç sporcu, önündeki hedeflere de değinerek çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü belirtti. “24-31 Mart 2026 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek Turkish Open turnuvası var. Orada da iyi bir derece elde etmek istiyorum. Sonrasında Bosna Hersek’te finaller olacak.

Haftanın her günü antrenman yapıyorum. Bazen çok yorucu oluyor, özellikle kilo verdiğim dönemlerde zorlanıyorum ama sevdiğim için devam ediyorum.”

Ailesinden tam destek

Elif Su’nun babası Samet Gülbil, kızının spora olan tutkusunun küçük yaşlardan itibaren dikkat çektiğini söyledi.

“Spor bir tutkudur. Elif Su’nun bu spora olan sevgisini yıllar önce fark ettik. Çok azimli ve mücadeleci bir sporcu. Tiran’daki turnuvadan birincilikle döndük.

Biz her zaman arkasındayız ve her türlü desteği vermeye hazırız. İnşallah ileride olimpiyatlarda da kendisini görürüz.”

Antrenörü: Bayrağımızı zirvede temsil etti

Elif Su’nun antrenörü Serkan Tok ise sporcusunun disiplinli çalışmasının başarının temelini oluşturduğunu ifade etti.

“Elif Su uzun süredir bu sporla ilgileniyor ve çok özverili çalışıyor. Antrenmanlarını hiç aksatmıyor. Bu emeğinin karşılığını da uluslararası bir organizasyonda altın madalya alarak gösterdi. 60 ülkenin katıldığı turnuvada bayrağımızı zirvede temsil etti.”

Tok ayrıca tekvandonun özellikle kadın sporcuların olimpiyatlarda başarı elde ettiği branşlardan biri olduğunu belirterek genç sporcunun geleceği için umutlu olduklarını dile getirdi.