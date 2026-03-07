Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Karşıyaka, lige verilen yaklaşık üç haftalık aranın ardından yeniden parkeye çıkıyor. İzmir temsilcisi, yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadele Trabzon’da oynanacak

Karşıyaka ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadele, Trabzon’daki Hayri Gür Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Karşılaşmanın hava atışı saat 13.00’te yapılacak.

Ligde normal sezonun son 10 haftasına girilirken her maçın büyük önem taşıdığı dönemde Karşıyaka, zorlu deplasmanda sürpriz bir galibiyet arayacak.

Karşıyaka düşme hattından çıkmak istiyor

Sezona beklentilerin altında bir performansla devam eden Karşıyaka, ligde oynadığı 20 maçta sadece 4 galibiyet alabildi. İzmir ekibi bu sonuçlarla puan tablosunda sondan ikinci sırada yer alıyor.

Türkiye Kupası finalleri ve FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nedeniyle verilen aradan önce çıktığı son 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan yeşil-kırmızılılar, kötü gidişe son vererek çıkış yakalamayı hedefliyor.

Trabzonspor üst sıraları zorluyor

Karşıyaka’nın rakibi Trabzonspor ise ligde başarılı bir grafik çiziyor. Karadeniz temsilcisi, üst üste aldığı 10 galibiyetle dikkat çekmiş ancak son maçında Anadolu Efes’e mağlup olmuştu.

Ligde 14 galibiyetle dördüncü sırada bulunan Trabzonspor, play-off yarışındaki yerini korumak için sahasında kazanmak istiyor.