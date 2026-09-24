Merve Turan / Son Mühür - Menderes Belediye Başkan V. Asuman Şen ve İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul, ilçeye yeni bir sağlık tesisi kazandırmak amacıyla Menderes Belediyesi’nde bir araya gelerek protokole imza attı. Menderes İlçe Sağlık Müdürü Dr. Adem Alimentorunu’nun da yer aldığı toplantıda, ilçedeki mevcut projeler değerlendirildi ve kurumlar arası iş birliğinin artırılması yönünde görüş alışverişinde bulunuldu.

Meclisten oy birliğiyle geçmişti

Tekeli’de hayata geçirilmesi planlanan proje için geçtiğimiz günlerde Menderes Belediyesi Olağanüstü Meclis Toplantısı düzenlenmişti. Çalışmaların hızla başlayabilmesi adına İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne yapılacak ön tahsis kararı, mecliste oy birliğiyle kabul edilmişti.

"Kamu yararına işlere imza atmaya devam edeceğiz"

İmza töreninde konuşan Menderes Belediye Başkan V. Asuman Şen, ilçenin her noktasına hizmet ulaştırma hedefiyle çalıştıklarını belirterek "Depreme dayanıklı, modern ve günümüz şartlarına uygun şekilde yapılacak yeni sağlık tesisi ile Menderes’e bir değer daha kazandıracağız. İmzalanan protokol ile projemiz adına büyük bir adım attık. Her zaman kamu yararına olan işlere imza atmayı sürdüreceğiz. Desteklerinden dolayı İzmir İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ayhan Kul’a ve ekibine teşekkür ederim." dedi.